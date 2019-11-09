5 ميداليات إماراتية في أول أيام مونديال بناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

دشن المنتخب مشاركته في بطولة العالم لبناء الأجسام المقامة حالياً في ضيافة الفجيرة بتحقيق خمس ميداليات في اليوم الأول للمنافسات. وجاءت الميداليات، من خلال ذهبيتين وفضية لخليفة برمان في الكلاسيك لأكثر من 180 سم، وبطل الأبطال والكلاسيك ضمن الفئة نفسها، بجانب برونزية لعبدالله مبارك في الكلاسيك لأكثر من 180 سم، ومثلها مروان سليمان في 180 سم.

وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، عدداً من الفائزين الأوائل في اليوم الاول. وقال برمان في تصريحات صحافية إن «الإنجاز تحقق بفضل التحضير المستمر والمثابرة حتى تحقيق الذهب العالمي». يذكر أن البطولة شهدت مشاركة ثمانية من الحكام من الإمارات الذين أشرفوا على منافسات اليوم الأول.