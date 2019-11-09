مونديال دبي لـ «قوى أصحاب الهمم» ينطلق برقم قياسي عالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

أزيح الستار، أول من أمس، عن النسخة التاسعة من بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم (دبي 2019)، المقامة حالياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتمتد حتى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية، من 120 دولة، ينافسون في 172 ميدالية.

وخطف الأسترالي غاريد كليفورد نجومية اليوم الأول، في المنافسات المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر فئة «تي 13».

وكان نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، قد أعلن عن افتتاح البطولة، بحضور عضو اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد أصحاب الهمم، محمد الهاملي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد أحمد بن فهد، ورئيس نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ومدير البطولة، ماجد العصيمي، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومساعد مدير عام بلدية دبي، محمد المطوع، وأعضاء اللجنة البارالمبية الدولية واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب 350 إعلامياً.

وقال رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لألعاب القوى، ثاني جمعة بالرقاد، خلال افتتاح البطولة، إن «الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي عموماً، وفئة أصحاب الهمم خصوصاً، كان من ثماره جعل الدولة تجمع العالم في أحداث رياضية هي الأكبر والأضخم على العالم بالصورة ذاتها لاستضافة الدولة في مارس الماضي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي بمشاركة 7500 رياضي، والآن حلول بطولة العالم لألعاب القوى في دبي بمشاركة 1500 رياضي من 120 دولة، يتنافسون في ألقاب 172 مسابقة لحجز بطاقات التأهل لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020».

من جهته، عبر محمد الهاملي عن شعوره بالفخر، لإلقاء كلمة اللجنة البارالمبية الدولية في بطولة تقام في بلده، ثم أعلن مطر الطاير، بالإنابة عن سمو راعي البطولة، افتتاح الحدث وانطلاق منافساته، ثم تجوّل في أرجائه والتقى العاملين باللجنة المنظمة وبعض الرياضيين والمتطوعين، وثمّن مشاركتهم في البطولة.

وألقت لاعبة المنتخب الوطني، سهام الرشيدي، قَسَم لاعبي البطولة، في بادرة تؤكد المكانة المميزة للمرأة الإماراتية، صاحبة الإنجازات الرائدة في مسيرة حافلة.

اليوم الأول

وعلى صعيد منافسات اليوم الأول التي أقيمت أول من أمس، خطف الأسترالي غاريد كليفورد نجومية اليوم الأول، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر فئة «تي 13»، وقطع المسافة بزمن بلغ 3.47.78 دقائق، كما سجلت المنافسات سطوع نجم الرياضيين العرب، بإهداء الجزائري علي بوزوريني العرب أولى ميداليتهم، بحصده فضية سباق 800 متر مضمار في فئة «تي 36»، قبل أن يضيف مواطنه عبداللطيف بقة برونزية سباق 1500 متر «تي 13»، وحققت تونس ميدالية برونزية بواسطة هاذية عبدي، التي جاءت في مسابقة رمي المرح لفئة «إف 54».

صدارة بلغارية

وتصدرت بلغاريا قائمة ترتيب الميداليات، في ختام منافسات اليوم الأول، بعدما حقق أبطالها ميداليتين ذهبيتين، وجاءت البرازيل بالمركز الثاني بميداليتين ذهبية وبرونزية، وتساوى بالمركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية واحدة، كل من أستراليا والصين وفنلندا وبريطانيا وإيران ولاتفيا وأوزبكستان.

أولى المفاجآت «برازيلية»

شهدت منافسات اليوم الأول من «مونديال دبي» تحقيق البرازيلية ريان سواري دا سيلفا مفاجأةً من العيار الثقيل، بفوزها في سباق 400 متر عدو سيدات، على حساب بطلة «ريو دي جانيرو 2016»، وحاملة لقب هذه المسافة، الأوكرانية ليليا أدزاميتوفا، التي اكتفت بالمركز الثالث.

واحتاجت دا سيلفا، (22 عاماً)، إلى 57.30 ثانية، لقطع مسافة الـ400 متر في المركز الأول، متفوقةً بفارق 16 جزءاً من الثانية على البرتغالية كارولينا دوارتي التي حلت بالمركز الثاني، فيما جاءت الأوكرانية ليليا ثالثة بزمن بلغ 57.55 ثانية.

وعلقت البرازيلية دا سيلفا على فوزها بالسباق، قائلةً: «كان الأمر صعباً جداً، شعرت ببعض الألم، خصوصاً مع دخول السباق أمتاره الأخيرة، إذ لم أكن أعلم بأنني في الصدارة حتى قطعي خط النهاية، لتأتي المفاجأة الكبيرة بفوزي في هذا السباق».

المطروشي: فتاة الإمارات على قدر التحدي

أكدت لاعبة المنتخب الوطني ونادي خورفكان لأصحاب الهمم، مريم المطروشي، التي ستدشن منافساتها، غداً، في نهائي رمي الرمح، أن «الفتاة الإماراتية على قدر التحدي، وقادرة على مواصلة حصد الإنجازات في أكبر الأحداث العالمية».

وقالت المطروشي، في تصريحات صحافية، إن «المنافسات صعبة للغاية، في ظل وجود كوكبة من الأبطال العالميين، الساعين لحجز مقاعدهم في الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)».

- نجمة المنتخب الوطني سهام الرشيدي ألقت قَسَم لاعبي البطولة.

- 3 ميداليات حصدها الرياضيون العرب في اليوم الأول.