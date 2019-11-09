المنصوري: ليس منطقياً أن يتم استخدام تقنية الفيديو كل دقيقتين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب الظفرة سهيل المنصوري استياءه من قرارات الحكم عمار الجنيبي، في مباراة شباب الأهلي، التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدف دون رد، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي أول من أمس، لافتاً إلى أنه «ليس منطقياً أن يراجع الحكم قراراته كل دقيقة أو دقيقتين عن طريق الاستعانة بتقنية الفيديو».

وقال المنصوري في تصريحات صحافية: «لا أرغب في ظلم الحكم، لكن القرارات لم تكن منطقية من ناحية أن الحكم كلما احتسب مخالفة، يتأخر في استئناف اللعب، بداعي التأكد من قراره عن طريق حكام تقنية الفيديو، ما أسهم في إضاعة وقت المباراة بصورة مبالغ فيها».

وعن اللقاء، قال: «ما حدث في بداية المباراة كان غفوة للاعبي الظفرة، ورغم ذلك عدنا بقوة لكن لم نستغل الفرص بالشكل المطلوب».

وقال من جانبه، مدرب الظفرة رازوفيتش في المؤتمر الصحافي: «ارتكبنا خطأً واحداً تسبب في الخسارة، لكن لا أشعر بالقلق، وقادرون على تصويب الأمر».

أروابارينا: افتقدنا «الشراسة»

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، إنه يشعر بالسعادة بسبب تحقيق الفوز، لكنه مستاء لأن الفريق افتقد إلى «الشراسة» في الملعب، بعدما تقدم بالهدف الأول بعد مرور 19 ثانية. وتابع في المؤتمر الصحافي: «شباب الأهلي حقق فوزاً مهماً على ملعب صعب، لكن ذلك لن يجعلنا نغض الطرف عن السلبيات التي شهدتها المباراة».