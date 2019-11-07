استدعاء ماجد سرور إلى قائمة الأولمبي بعد انتهاء عقوبته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضم مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ماسيج سكورزا، لاعب الشارقة، ماجد سرور، ضمن القائمة الجديدة المشاركة في النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية تحت 23 سنة، التي ينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع «IAST SPORT» بالفترة من 13 إلى 19 الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سورية، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، العراق، والأردن.

ويأتي استدعاء ماجد سرور بعد انتهاء عقوبة الإيقاف خمس مباريات مع فريقه الشارقة، وتغريمه 200 ألف درهم، بسبب مخالفته للقواعد الخاصة بمعسكر المنتخب الأول في الفترة الماضية.

ويلعب المنتخب في نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام، وكوريا الشمالية، والأردن.

وتضم القائمة 23 لاعباً، هم: حمدان البارود، ماجد المحرزي (اتحاد كلباء)، يعقوب آل علي (الإمارات)، خالد إبراهيم، خالد عبدالرحمن، خالد الهاشمي، محمد الحمادي (بني ياس)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، ماجد سرور (الشارقة)، خلفان النوبي، محمد جمعة (شباب الأهلي)، علي عيد غميل، فلاح الجنيبي (العين)، سعيد علي (النصر)، طحنون الزعابي، ماجد عبدالله، محمد إسماعيل، محمد الشامسي، منصور الحربي، يحيى علي، عبدالله أنور (الوحدة)، فارس خليل، عبدالرحمن صالح (الوصل).

ومن المنتظر أن يلتحق سباعي المنتخب الأول: محمد شاكر، محمد العطاس، زايد العامري، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، جاسم يعقوب، وعلي صالح، بقائمة الأولمبي بعد فراغهم من مباراة المنتخب أمام فيتنام.