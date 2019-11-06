رئيس دولي الاجسام يشيد بجاهزية الفجيرة ويرشح الصين لاستضافة بطولة العالم 2020

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

رشح رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الاسباني الدكتور روفائيل سانتوغا فوز ملف الصين باستضافة بطولة العالم 2020، من بين الملفات التي تقدمت بها دول اخرى لاستضافة المونديال المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لبناء الأجسام الذي انعقد مساء اليوم في فندق رويال ام في الفجيرة، على هامش بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وبحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية و نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور عادل فهيموأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وفِي سياق متصل قال رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا للامارات اليوم: اشعر بسعادة كبيرة لتواجد بطولة العالم هنا في الامارات وتحديدا في الفجيرة وانا ممتن للجهود الكبيرة والرائعة لدولة الامارات العربية المتحدة في دعم رياضة بناء الاجسام على المستويين المحلي والدولي واضاف: اتوقع اننا مقبلون على بطولة عظيمة من كافة الجوانب وان ماتتمتع به الفجيرة من بنى تحتية سيساهم بالكثير من النجاح و اللجنة المنظمة للبطولة في إمارة الفجيرة تستحق كل الشكر والتقدير