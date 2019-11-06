منتخب الشباب يدشن تصفيات آسيا اليوم أمام نيبال

المصدر: طهران - الإمارات اليوم

اختتم منتخب الشباب، أمس، استعداداته لمواجهة نيبال، اليوم، على استاد باس الساعة 15:15 بتوقيت الإمارات، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي تقام من 6 إلى 10 الجاري في طهران، ويلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران، وقيرغيزستان، ونيبال.

وأجرى المنتخب أمس تدريبه الرسمي على استاد باس، تحت إشراف المدرب الكرواتي فيدرو ميلين، وجهازه المساعد بمشاركة كل اللاعبين. وأكد ميلين في المؤتمر الصحافي احترامه لجميع منتخبات المجموعة، قائلاً إنه جاء لتحقيق الفوز، ولا شيء غيره، وذلك لحسم التأهل الآسيوي، مؤكداً ثقته الكبيرة باللاعبين.

وتابع: جميع المباريات مهمة جداً، ونحرص جيداً على أن نتعامل مع كل مباراة بالطريقة التي تتناسب معها، وعلينا احترام الخصم في كل اللقاءات.

وعُقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بمباريات المجموعة الرابعة، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلي المنتخبات، حيث حضر من جانب المنتخب، بدر أحمد الحمادي، مدير المنتخب، وسالم اليعقوبي، إداري المنتخب، والطبيب الدكتور عبدالله بارون، وليث السادة، المنسق الإعلامي.