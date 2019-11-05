كورنادو الشارقة ثالث لاعبي العالم مساهمة في تسجيل الأهداف

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "هو سكور دوت كوم" البريطاني، عن نجومية المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، وذلك باحتلال البرازيلي للمرتبة الثالثة عالمياً على صعيد أكثر لاعبي خط الوسط الذين أسهموا في الموسم الجاري في تسجيل أهداف لفريقهم، وذلك بعد أن أسهم كورنادو سواء بتسجيله أو صناعته الأهداف لزملائه برصيد 13 هدفاً، بعد أن سجل كورنادو ستة أهداف وقام بصناعة سبعة أهداف لزملائه على مدار الجولات الست الماضية في دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

ويتأخر كورنادو بفارق هدف واحد عن متصدر القائمة الحالية لأكثر لاعبي خط الوسط مساهمة في تسجيل الأهداف، والتي يعتليها النمساوي مايكل ليندل المحترف في نادي فولسبورغ النمساوي.

كما تشارك كورنادو برصيد الـ 13 هدفاً مع صاحب المركز الثاني الكرواتي هيرفوي بلوم المحترف في الدوري الإيرلندي مع فريق غيلنتوران، إلا أن توقيع بلوم على ثمانية من أهداف فريقه وصناعته لخمسة أهداف لزملائه كانت كفيلة في منحه مركز الوصافة على حساب محترف الشارقة.