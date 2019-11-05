ليغانيس الإسباني يتعاقد مع مدرب الوحدة السابق

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ليغانيس صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، تعيين مدرب فريق الوحدة السابق، المكسيكي خافيير أغيري، مدرباً جديداً له، بعد أشهر من إقالته من تدريب المنتخب المصري.

وسيخلف أغيري (60 عاماً) في منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو الذي أقيل في أكتوبر الماضي على خلفية النتائج السيئة.

وأفاد ليغانيس، في بيان أمس، بأنه توصل الى اتفاق مع أغيري «لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم»، ما سيعيد المدرب المكسيكي الى الدوري الإسباني، حيث سبق له الإشراف على أندية عدة، منها أتلتيكو مدريد (2006-2009) وإسبانيول (2012-2014).

وأشرف أغيري على قيادة منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافها على أرضه في يونيو ويوليو، قبل أن يقال على خلفية الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (صفر-1).

وستكون المهمة الجديدة لأغيري محاولة إخراج ليغانيس من دائرة الهبوط الى الدرجة الثانية، ويحتل الفريق حالياً المركز 20 الأخير في الليغا، برصيد خمس نقاط فقط من 12 مباراة (نتيجة فوز وتعادلين وتسع هزائم).