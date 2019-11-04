منتخب الإمارات يواجه بنما ودياً مارس المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رئيس اتحاد بنما لكرة القدم، سيجلو مانويل أرياس، أن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودية أمام منتخب الإمارات في شهر مارس المقبل، ضمن جولة سيقوم بها المنتخب البنمي في الشرق الأوسط، في إطار تحضيراته للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، فيما لم يصدر أي شيء عن اتحاد الإمارات بخصوص هذه المباراة.

وذكر أرياس في تصريحات نشرتها صحيفة «إلسجلو» البنمية، أن منتخب «لا روخا» أو «المد الأحمر» سيبدأ في شهر مارس المقبل جولة في الشرق الأوسط لمواجهة منتخب الإمارات ودياً بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل لإقامة المباراة، إذ يسعى الاتحاد البنمي للحصول على فرصة الاحتكاك مع منتخبات من قارات مختلفة للتحضير للاستحقاق المنتظر، علماً أن منتخب بنما كان قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة 2018، التي أقيمت في روسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل منتخب بنما المركز الـ80 في حين يحتل الأبيض المركز 67 في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات العالمية.

وتُعد المباراة المرتقبة أمام بنما في حال قيامها فرصة للأبيض لخوض تجربة ودية جديدة أمام أحد منتخبات أميركا الشمالية، قبل مواجهاته المرتقبة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سيخوض المنتخب في مارس المقبل مباراتين الأولى أمام منتخب ماليزيا 26 مارس، والثانية 31 من الشهر ذاته أمام إندونيسيا.

ويسعى مارفيك الذي حرص على متابعة مستويات بعض اللاعبين، من خلال مشاهدته لمباريات في دوري الخليج العربي لتصحيح مسار المنتخب قبل مواجهة فيتنام، بعد الإخفاق اللأخير لـ«الأبيض» في تخطي عقبة منتخب تايلاند، من خلال الاستعانة ببعض اللاعبين الذين برزوا بشكل جيد مع فرقهم في الدوري.

ويخوض المنتخب يوم 14 الجاري مواجهة مهمة خارج أرضه أمام فيتنام، ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة السابعة التي تضم الى جانبه منتخبات فيتنام وتايلاند إندونيسيا وماليزيا، وتُعد المباراة تحدياً جديداً للمنتخب وللمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، بعدما باتت حظوظ الأبيض في التأهل لكأس العالم 2022 في خطر، إثر الخسارة التي تعرض لها أمام مضيفه منتخب تايلاند بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للتصفيات، إذ تسببت هذه الخسارة في تراجع المنتخب من المركز الأول الى الثالث برصيد ست نقاط فقط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب التايلاندي الذي اعتلى صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، فيما حل منتخب فيتنام في المركز الثاني برصيد سبع نقاط.