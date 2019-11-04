زفة الدراجات النارية آخر تقليعات مشجعي العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن فريق «العين بايكر»، الذي يضم أكثر من 25 سائقاً للدراجات النارية، عن إقامة زفة في شوارع مدينة العين، قبل المباريات التي سيخوضها «الزعيم» على ملعبه، في كل المنافسات المحلية والقارية، ليكونوا جزءاً من الفعالية المصاحبة للمباريات على غرار لقاء «ديربي أبوظبي»، الذي خاضه الفريق البنفسجي، الجمعة الماضية، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال إسماعيل البلوشي، أحد الأعضاء الفاعلين في المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «فريق (العين بايكر) يتجمع بمقهى (ستاربكس) في منطقة الجاهلي، ونقوم بعدها بجولة جماعية (زفة) في عدد من مناطق دار الزين، قبل الوصول إلى استاد هزاع بن زايد، والمشاركة في الفعاليات المصاحبة للمباراة من خلال عرض للدراجات النارية في محيط الاستاد، والالتقاء مع بعض عشاق الدراجات».

وأضاف إسماعيل أن «(العين بايكر) يتكون من أفراد يتجاوز عددهم 25، وهم من مختلف أنحاء الدولة، ويجمعهم عشق فريق العين، وإن حضورهم للمباريات واجب عليهم لدعم اللاعبين في الملعب، وحثهم على تقديم الأداء الأفضل وتحقيق الانتصارات للمنافسة على الألقاب كالمعتاد».

وختم أن «مشاركاتهم لا تقتصر على حضور مباريات فريق العين فقط، بل تتعداها للمشاركة في الفعاليات التي تستضيفها الدولة على غرار مهرجان تلال سويحان، ويأملون التعريف بالمجموعة على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها».

فريق «العين بايكر»

الذي يضم أكثر

من 25 سائقاً

للدراجات النارية