سلطان بن خليفة يرفع علم الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر النادي، أمس، تزامناً مع يوم العلم.

وشارك في الاحتفالية أعضاء مجلس الإدارة، ومتسابقو الفرق الرياضية المختلفة، وموظفو النادي، وعدد غفير من طلاب مدرسة الوردية الخاصة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان إن علم الإمارات استقر في وجدان كل سكانها من مواطنين ومقيمين، وأصبح يرفرف عالياً خفاقاً في كل المحافل والمناسبات الدولية، ما يشعر أبناءها بالفخر والاعتزاز والشموخ.