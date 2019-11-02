نادي بني ياس يشكو «التحكيم» ويهدد بالتصعيد

المصدر: معاذ كمبال ومحمد فاضل - الشارقة

أصدر نادي بني ياس بياناً صحافياً عبر موقعه الرسمي، هو الثاني له خلال أسبوع واحد، هدد فيه بالتصعيد، بسبب ما اعتبره تجدد الظلم التحكيمي الواقع على الفريق الأول لمعاذ كمبال ومحمد فاضل - الشارقةكرة القدم، وذلك في المباراة الرابعة على التوالي، وآخرها في مواجهة «السماوي» أمام كلباء.

وخسر بني ياس خارج ملعبه 2-1، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، في لقاء شهد جدلاً بسبب التحكيم، لوجود العديد من الحالات التي تطلبت من حكم اللقاء عادل النقبي العودة لتقنية الفيديو، إذ أكمل «السماوي» المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد فواز عوانة وسهيل النوبي. وقال نادي بني ياس: «هذه المباراة الرابعة على التوالي التي يتعرض فيها الفريق لظلم واضح باعتراف محللي الكرة وخبراء التحكيم، وإدارة النادي تدرس الموقف بعناية، وتراجع كل تفاصيله مع مختلف الإدارات، سواء الفنية أو القانونية لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق النادي والدفاع عنها بالطرق المشروعة». وأشار إلى أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد خطوات تصعيدية من النادي بعد دراسة الموقف بكامل تفاصيله.

من جانبه، قال مدرب بني ياس، الألماني شايفر، في المؤتمر الصحافي، إن كلباء استفاد من ضربتي جزاء غير صحيحتين، إضافة إلى طرد سهيل النوبي، واعتبر أن تراخي اللاعبين في الشوط الأول تسبب في الهزيمة، مؤكداً أن الفريق كان بإمكانه تحقيق التعادل.

أما المدير الفني لكلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، فقد رأى أن الأهم تحقق بالفوز بالنقاط الثلاث، لكنه بخلاف ذلك غير سعيد، بسبب الأداء غير الجيد، وبعض الأخطاء من اللاعبين.

وقال في المؤتمر الصحافي: «سمحنا لبني ياس أن يسجل رغم النقص العددي، ولابد من جلسة مع اللاعبين لاستيضاح ذلك، فضلاً عن أننا افتقدنا الاستحواذ على الكرة الذي كان بحوزتنا في الشوط الأول».

- بني ياس طُرد له لاعبان

واحتسبت ضده ضربتا

جزاء في لقاء كلباء.