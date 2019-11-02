الشانفيل اللبناني يهزم «الملك» ويتوج بطلاً لـ«دولية بني ياس للسلة»

المصدر: جوني جبور ومعاذ كمبال - دبي

توج فريق الشانفيل اللبناني بطلاً لدورة نادي بني ياس الدولية لكرة السلة المقامة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بعد فوزه المثير في المباراة النهائية على فريق الشارقة في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس على صالة «السماوي» في الشامخة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والجماهير.

وجاء فوز الشانفيل ليفي بالتوقعات التي سبقت البطولة، وكانت تضعه المرشح الأوفر حظاً للتويج، كونه شق طريقه بسهولة نحو المباراة النهائية بداية من مرحلة دور المجموعات مروراً بنصف النهائي ثم مواجهة «الملك» في النهائي وحسم المباراة لصالحه بنتيجة 109 مقابل 94 نقطة. وفي لقاء تحديد المركز الثالث، حسم فريق بني ياس المواجهة لصالحه أمام جاره الوحدة بنتيجة 95 مقابل 80 نقطة.

من جانبه قال مدرب الشارقة عبدالحميد إبراهيم في تصريحات صحافية: الفريق حقق فوائد إيجابية عدة رغم حلوله وصيفاً، من ذلك اكتساب فريقٍ رديف في ظل غياب 5 عناصر أساسية عن البطولة للإصابة.

وتابع: الفريق خاض خمسة مباريات قوية قبل مواجهة بطل الدوري اللبناني، ما سمح للعناصر الشابة باكتساب خبرة المباريات القوية. وفي جانب آخر قال: «شكك الكثيرون باعتذار الشارقة عن المشاركة في بطولة الأندية العربية التي اختتمت بدورها بصورة متزامنة مع بطولة أبوظبي، إلا أن مشاركتنا في بني ياس أكدت للجميع أن فريقنا رغم بلوغه النهائي لم يكن جاهزاً للاستحقاق العربي في ظل الغيابات وعدم توافر مراحل إعدادٍ قوي تؤمن الفرص السانحة للاعبينا الشبان لاكتساب الخبرات المطلوبة التي تساعدهم في موسمهم الجديد».

في جانب آخر، يدشن المنتخب اليوم تجمعه الداخلي بدبي بمشاركة 15 لاعباً، استعداداً للبطولة الخليجية المقامة في الكويت من 23 الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وعلى مستوى السلة العربية للأندية أيضاً احتفظ الاتحاد السكندري بتفوقه عربياً من خلال فوزه أول من أمس على بيروت اللبناني بنتيجة «90-86»، في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة الرباط المغربية، في حين عاد المركز الثالث للمنستيري التونسي الفائز على سلا المغربي «77-74». وتوج الفائزين رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، بحضور عدد كبير من المسؤولين.