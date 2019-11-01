نيغريدو ينقذ العميد ويهز شباك خورفكان من علامة الجزاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز النصر على مضيفه خورفكان بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد نادي اتحاد كلباء، وبهذه النتيجة اصبح رصيد النصر (10) نقاط في المركز الخامس في افضل مركز يحتله في الموسم الحالي، بينما واصل خورفكان احتلاله للمركز الاخير برصيد نقطتين، ويعد انتصار العميد الحالي هو الفوز الثالث على التوالي الذي يحققه النصر بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف والذي حل بديلا عن البرازيلي المقال كايو.

وعانى النصر الكثير في محاولته الوصول بسهولة لمرمى خورفكان لولا ترجمته لضربة جزاء سجل منها نيغريدو هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (74) بعد اعثار تعرض له الهولندي براندلي.

بالمقابل شن خورفكان هجمات عديدة عبر الأوزبكي تيمور خوجا والبرازيلي بيسمارك، كان لها بالمرصاد حارس العميد احمد شامبيه في اكثر من محاولة هجومية ومنها تصديه لتسديدة هائلة من ضربة حرة مباشرة للبرازيلي بيسمارك (34)، بعدها بقليل ابعد شامبيه كرة اخرى سددها البرلزيلي رافائيل جوميريس (38)، وابعد محمود خميس الكرة من امام الاوزبكي تيمور خوجا داخل الست ياردات (49).

وعانى نيغريدو كثيرا من الملاصقة الفردية ولم يخطر مرمى خورفكان الا مرة واحدة في الدقيقة (53) بعد تسديده لكرة مرت الى جنب القائم، قبل ان يستثمر ضربة الجزاء التي جاء منها هدف المباراة الوحيد.