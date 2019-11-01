سواريز وسالمين ينقذان "الإمبراطور" من لدغة وصلاوي سابق

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحرز البرازيلي ويلتون سواريز وعلي سالمين هدفين قادا بهما الوصل للفوز بعشرة لاعبين على حتا بثلاثة مقابل هدف، بعدما كاد يتسبب اللاعب المعار من "الفهود"، عبدالله كاظم، في إهدار فريقه السابق نقطتين، بإحرازه هدفاً لمصلحة حتا، أمس، على استاد الوصل، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليرفع "الفهود" رصيده إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد "الإعصار" عند خمس نقاط.

وتفوق حتا في الشوط الأول من الجوانب كافة، بينما أحرز الوصل الهدف الأول، من كرة أخطأ لاعب "الإعصار"، وليد سراج في إبعاد الكرة باتجاه مرمى فريقه لترتد من العارضة وأكملها البرازيلي لوكاس غالفاو في المرمى (15)، أما أخطر فرص الفريق الضيف، كانت من كرة عرضية لعبها البرتغالي ريكاردو فالنيتي، وحولها الإسباني كريستيان لوبيز برأسه، ولكن حارس الوصل حميد عبدالله أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (25).

في المقابل تلقى الوصل ضربة موجعة بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، بعدما طرد الحكم، اللاعب خالد سبيل، بسبب اعتدائه على كريستيان لوبيز من دون كرة، وباتت المباراة في اتجاه مرمى "الفهود"، إذ ضغط حتا، وهدد مرمى الوصل بأكثر من فرصة خطرة، قبل أن يحرز عبدالله كاظم هدف التعادل (60)، ولكن البرازيلي ويلتون سواريز أحرز الهدف الثاني من تمريرة فابيو ليما (64)، وأضاف علي سالمين الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز الوصل.