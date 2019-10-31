انتهاء موسم «سيف الظفرة» بالرباط الصليبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، أن مدافع الفريق محمد سيف القادم في بداية الموسم من الوحدة، تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسم اللاعب بشكل مبكر مع «فارس الظفرة» بعد أن ظهر في المباريات السابقة بصورة مميزة ساعدت الفريق على الانتصارات، من بينها هدفه الذي قاد الفريق للفوز على عجمان.

وذكر النادي في بيان صحافي عبر حسابه في «تويتر» أمس، أن مجلس إدارة نادي الظفرة ولاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالفريق وجماهير النادي، يتمنون الشفاء العاجل للاعب الفريق محمد سيف راشد، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق.

يذكر أن اللاعب سيلتقي بالأطباء بمركز «فيفا» في دبي لتحديد التدخل الطبي اللازم.