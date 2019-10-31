اتحاد كلباء يطلب أهم فوز من بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يبحث اتحاد كلباء عن أهم فوز له في الموسم الحالي عندما يستضيف بني ياس، عند السادسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي. ويبلغ رصيد اتحاد كلباء ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، بينما رصيد بني ياس ست نقاط في المركز التاسع.

وتعد مباراة اليوم مهمة لنمور كلباء، كون الفوز سيقود الفريق إلى مغادرة المركز الحالي إلى وسط الترتيب، وهو الأمر الذي يفرض عليهم تقديم أفضل أداء بحثاً عن الانتصار، وهو الأمر ذاته الذي يبحث عنه بني ياس الطامح لتعويض تعادله أمام خورفكان 1-1 في الجولة الماضية، وتبدو فرصة تحقيق الفوز متساوية للفريقين، مع أفضلية بارزة لاتحاد كلباء، صاحب الأرض والجمهور، الذي قدم أداءً فنياً مميزاً في المباراة الماضية، التي خسرها أمام الجزيرة 3-2، والتي تأثر فيها بطرد حارس المرمى جمال السراح، حيث يطمح مدربه الأوروغوياني خورخي دا سيلفا إلى تحقيق ثاني انتصار له مع الفريق منذ تسلمه القيادة الفنية خلفاً للإيطالي فيفياني.

وأكد خورخي دا سيلفا في مؤتمر صحافي أنه مهتم في الوقت الحاضر بأن يقدم الفريق أداءً مميزاً يمهد للفوز، وهذه المباراة يمكن وصفها بالمصيرية، واللاعبون تعاهدوا على ذلك، وأضاف: «اللاعبون يعلمون أن فريق بني ياس من الفرق المنافسة المباشرة لاتحاد كلباء في البقاء، وأنا متفائل لأن ردة فعل اللاعبين إيجابية، ولدي ثقة كبيرة بالخروج في أسرع وقت ممكن من الموقف غير المريح في جدول الترتيب».

في سياق متصل، يدخل اتحاد كلباء المباراة من دون أي غيابات، وسيعود إليه مدافعه منصور عباس البلوشي.