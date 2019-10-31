العور: «شاطئية القارات» تحقق نجاحات رياضية وسياحية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «كأس القارات لكرة القدم الشاطئية»، خالد العور، إن المجلس حريص على تقديم بطولة عالمية تعكس النجاحات التنظيمية التي حققتها في السنوات الثماني الماضية. وتقام فعاليات الحدث في «كايت بيتش» بجميرا من الخامس إلى التاسع من نوفمبر المقبل. وأشار العور في تصريحات صحافية إلى أن البطولة تحقق نجاحات رياضية وسياحية لدبي، وتسهم في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رياضية رائدة.

وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تطور هذه الكأس التي أصبحت ثاني أهم بطولة لكرة القدم الشاطئية، بعد بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسنعمل جدياً على تقديم الجديد في كل نسخة، بما ينسجم مع تطور هذه الرياضة وانتشارها، ومع زيادة جماهيرها من مختلف الجنسيات، التي تتابع منتخباتها في كل عام، وتستمتع بأجمل المنافسات في واحدة من أجمل مناطق دبي، وأكثرها استقطاباً للزوار».

وأضاف: «باتت إمارة دبي محطة تنشدها أفضل المنتخبات في العالم، إذ يسعى مجلس دبي من خلال هذه البطولة وغيرها إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رياضية رائدة، إلى جانب تعزيز الجانب السياحي من خلال التنويع في أماكن إقامتها، حيث أقيمت سابقاً في منطقة شاطئ جميرا، ثم في فيستيفال سيتي، وبعدها منطقة المارينا في نادي دبي للرياضات البحرية، ثم على منطقة قناة دبي المائية، وانتقلت إلى شاطئ كايت بيتش في شارع جميرا، الذي يستضيف البطولة للعام الثاني على التوالي».

وقال أيضا: «كايت بيتش من أجمل الشواطئ التي يمكن أن تراها في العالم، وتنظيم البطولة في هذا المكان يعطي الجمهور تجربة فريدة في أجواء رائعة وطقس خلاب ومنافسات قوية، يستمتع خلالها الجمهور بجمال دبي، ليحقق المجلس من خلال البطولة نجاحات في نواحٍ مختلفة، سواء رياضية أو سياحية».

يذكر أن اللجنة المنظمة عقدت، أول من أمس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر الاستعدادات لانطلاق الحدث الذي ينظمه المجلس للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية في «فيفا». وترأس الاجتماع خالد العور، بحضور نائب رئيس اللجنة المنظمة علي عمر، وبقية الأعضاء.

وتم التأكيد في الاجتماع على تنفيذ جميع المنشآت الخاصة بالحدث، التي تضم ملعب المنافسات، وملعب التدريب، ومنطقة الجمهور، والمناطق الخدمية للاعبين والمنظمين، وفق أفضل معايير الجودة والتميز.

يذكر أن قرعة البطولة جرت في وقت سابق، وأسفرت عن وقوع أبيض الشاطئية في المجموعة الأولى، إلى جانب إيطاليا، واليابان، وإسبانيا، فيما ضمت الثانية روسيا، والمكسيك، وإيران، ومصر.

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منتخبات تشارك في

البطولة، هي: المنتخب

الوطني، إلى جانب روسيا،

ومصر، وإيران، وإيطاليا،

واليابان، وإسبانيا، والمكسيك.