4 سمات مشتركة بين أروابارينا والرمادي أبرزها «ربطة العنق»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يستقبل شباب الأهلي عند السادسة من مساء اليوم، عجمان، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وستكون الأضواء مسلطة على مدربي الفريقين، الأرجنتيني أروابارينا والمصري أيمن الرمادي، اللذان يدخلان المواجهة بأربع سمات مشتركة.

وبات أروابارينا والرمادي المدربين المميزين في المسابقات الإماراتية، اللذين يحرصان على ارتداء «ربطة العنق» بشكل دائم، بغض النظر عن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة من عدمها، أسوة بمدربين كبار في الدوريات الأوروبية، اشتهروا بملابس كلاسيكية أنيقة.

كما يسعى كل من أروابارينا والرمادي إلى الخروج بنتيجة إيجابية تُصحح المسار، وتعود بالفريقين إلى طريق الانتصارات، بعد خسارتهما في الجولة الماضية، إذ فشل شباب الأهلي في العودة من استاد آل المكتوم بنقاط مباراته ضد النصر، وخسر بهدف دون رد، فيما سقط البرتقالي أمام الوحدة 2-4، رغم تقدمه بهدفين في البداية.

كما تمثل المواجهة تحدياً خاصاً بين المدربين، الأرجنتيني والمصري، كونهما كانا مرشحين في نهاية الموسم الماضي لنيل جائزة أفضل مدرب، بعد نجاحهما في قيادة فريقيهما لنتائج مميزة، قبل أن تذهب الجائزة رسمياً إلى المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

ويجيد المدربان القراءة الفنية للمباريات بشكل أكثر من رائع، ما جعلهما ينالان الإشادة بعد المستويات الفنية التي يقدمها كل من شباب الأهلي وعجمان من حيث الانضباط التكتيكي، واللياقة البدنية العالية، والتدخل في الأوقات الصعبة في اللقاءات بصورة سليمة.