شيوتاني يقتحم عالم «البيزنس» بافتتاح أكاديمية كرة القدم

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، أنه يتطلع إلى بناء علاقة بين أكاديميته الخاصة بتعليم كرة القدم التي أنشأها في اليابان، والأندية والمنتخبات الإماراتية، في خطوة كبيرة من اللاعب لدخول عالم «البيزنس» مبكراً، خصوصاً أنه بدأ عامه الـ30، ويرتبط بعقد مع العين حتى الموسم المقبل.

وقال شيوتاني لـ«الإمارات اليوم» إن فكرة استقبال مجموعة من اللاعبين الإماراتيين الصغار بأكاديميته الخاصة في اليابان، تعد مميزة، كونها ستمنح اللاعبين فرصة التعرف إلى الطرق المتبعة في تعلم كرة القدم، وأضاف: «ستكون فكرة رائعة بكل تأكيد، كونها ستخدم هؤلاء اللاعبين الصغار للتطور». وكان شيوتاني أسس، منتصف العام الجاري، أكاديمية غير ربحية لتعليم كرة القدم في اليابان، وتضم نحو 35 لاعباً موزعين على فئات، تحت ثماني سنوات و10 و11 و12 سنة، وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق أهدافه الخاصة بتأسيس وتكوين لاعبي كرة قدم محترفين، يمثلون الإضافة المرجوة للمدرسة والأندية والمنتخبات اليابانية بمختلف المراحل السنية.

وحول غيابه عن منتخب بلاده في المباريات السابقة، على الرغم من تألقه في نهائيات كأس آسيا (الإمارات 2019)، كشف لاعب العين عن أن مدرب «الساموراي»، هاجيمي مورياسو، قرر الاستعانة بلاعبين صغار من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة على كل البطولات التي يتنافس فيها، وأنه لا يعرف مصيره حتى الآن. وقال إنه لم يتلقَّ أي اتصال خلال الفترة الأخيرة من المسؤولين في الاتحاد الياباني، لكنه لم يفقد الأمل في إمكانية الاستعانة به في الفترة المقبلة، وقال: «أركز حالياً مع العين في كل المنافسات، وأترك عملي يتحدث عني، أدرك أن خطة المدرب هي بناء جيل جديد من اللاعبين، لكن أعتقد أنني ربما أحظى بفرصة ثانية لتمثيل منتخب بلادي».

وأيد لاعب شيوتاني فكرة المدرب، هاجيمي مورياسو، في الاستعانة باللاعبين الشباب، وقال: «اليابان بها مجموعة كبيرة من اللاعبين الصاعدين، الذين يمكنهم تحمل المسؤولية تجاه المنتخب الوطني، بالنسبة لي أنا الآن في سن الـ30، بالتأكيد أرغب في مواصلة اللعب لمنتخب بلادي وأجتهد من أجل ذلك، لكن عدم استدعائي لا يحبطني على الإطلاق، فأنا أجتهد في الملعب، وسنرى بعدها كيف ستسير الأمور».

أحمد برمان يتعافى من الإصابة قبل لقاء الجزيرة

استأنف فريق العين تحضيراته على ملعب خليفة بن زايد، تحت قيادة المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، وطاقمه المعاون، ضمن الاستعدادات لمواجهة الجزيرة التي ستقام، في التاسعة إلا ربعاً من مساء بعد غد، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة لاعب المحور، الدولي أحمد برمان، الذي تعافى من الإصابة التي حرمته المشاركة في المباراتين السابقتين، أمام حتا والفجيرة على التوالي، وتمنح عودة اللاعب خيارات واسعة للمدرب الكرواتي ليكو في خط الوسط، خصوصاً في ظل تألق الثنائي، نادر يحيى وفلاح وليد.