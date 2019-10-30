العيـن أكثــر الفـــرق المرشحة للقب الدوري.. رغم تصدر الشارقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت الجولات الخمس الأولى من دوري الخليج العربي طبيعة الفرق المؤهلة للمنافسة على اللقب، من حيث الاستقرار الفني والنتائج والعروض المقدمة في المباريات حتى الآن، ومع مرور الجولات سيلعب عدد من العوامل الأخرى دوراً في تحديد هوية البطل والفرق القادرة على الاستمرار، وبات واضحاً أن الفوز بلقب دوري الخليج العربي لن تتحكم فيه النتائج فقط، لكن سيكون هناك عدد من العوامل الأخرى، منها المشاركات الخارجية، ومدى توافر دكة بدلاء قوية، والأجهزة الفنية والخبرات السابقة، وغيرها من الأمور التي ستعمل على رسم هوية الفريق الفائز في نهاية البطولة.

وكانت هناك خمسة فرق أعلنت قبل انطلاق البطولة منافساتها على اللقب، هي: الشارقة، شباب الأهلي، العين، الجزيرة، والوحدة، وبعد مرور خمس جولات، ظهر وجود خلل في العديد من الفرق، أولها فريق الوحدة الذي فقد تسع نقاط في أول خمس جولات، إضافة إلى تغيير الجهاز الفني، وفريق الجزيرة الذي خسر خمس نقاط واستبدل أيضاً الجهاز الفني للفريق.

وفق خمسة معطيات أساسية في تحديد هوية بطل الدوري يُعد العين أكثر الفرق المرشحة بفارق بسيط عن شباب الأهلي والشارقة الموجود في قمة جدول الدوري. وكشف رياضيون، لـ«الإمارات اليوم»، أن الفرق الخمسة التي أعلنت عن رغبتها في المنافسة على اللقب تختلف في عوامل المقارنة من حيث قوة دكة البدلاء والرغبة في المنافسة على اللقب، خصوصاً في ظل المشاركات الخارجية المنتظرة للعديد من الفرق في الدور الثاني من البطولة.

للإطلاع على عوامل المقارنة الـ5 والفرق الأكثر جاهزية للفوز باللقب ، يرجى الضغط على هذا الرابط.