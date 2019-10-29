فوز السماوي والشارقة وشامفيل في «سلة بني ياس الدولية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت فرق بني ياس والشارقة وشانفيل اللبناني الفوز في اليوم الثاني من بطولة نادي بني ياس الدولية لكرة السلة، المقامة في الشامخة، لتزيد من فرصها في التتويج بلقب البطولة التي تقام بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ويشارك فيها أيضاً فرق: العين، الجزيرة، الظفرة، الوحدة، إلى جانب المنتخب الفلبيني. وفي المباراة الأولى حقق الشارقة فوزاً ثميناً على الظفرة، بعد أن فرض الأول أسلوبه على اللقاء منذ البداية وسجل العديد من النقاط المتتالية ليتقدم منذ اللحظات الأولى على منافسه الذي لم يحالفه الحظ في تسجيل نقاط كافية، لتنتهي المباراة بفوز «الملك» 104 مقابل 85 نقطة. وفي المباراة الثانية استضاف صاحب الأرض بني ياس، فريق العين في «ديربي العاصمة»، وفاز «السماوي» 91 مقابل 58 نقطة، وهو ما جعل الفريق يعود لقلب المنافسة بعد ان عوض خسارته في الأولى.

وفي اللقاء الثالث واصل فريق شانفيل اللبناني مسيرته الناجحة في البطولة، وحقق الفوز في مباراته الثانية التي جمعته بفريق الجزيرة بنتيجة 97 مقابل 71 نقطة، ليؤكد الفريق اللبناني استعداده الكامل ليكون طرفاً حقيقياً في المنافسة على اللقب، خصوصاً أن لديه مجموعة من لاعبي الخبرة.