الوحدة يهزم الظفرة بفارق نصف سلة في بطولة بني ياس الدولية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت بطولة نادي بني ياس الدولية لكرة السلة، انطلاقة، مثيرة، أول من أمس.

وسجلت المباراة الافتتاحية فوز نادي الوحدة 78-77 على نادي الظفرة في مباراة لم يتوقع أحد أن تنتهي بهذا السيناريو، كون الظفرة كان الأقرب لتحقيق الفوز، خصوصاً أن لاعبيه تقدموا في معظم الأشواط ووصل الفارق في بعض الأحيان إلى ثماني نقاط، لكن عزيمة لاعبي الوحدة أهدتهم الفوز المتأخر.

وفي المباراة الثانية، قدم الشارقة أوراقه بقوة عندما فاز على نادي الفلبين 105-37 ليسجل بذلك فارقاً كبيراً من النقاط مع فوز سهل، ورغم الأداء غير المقنع للاعبي الفلبين، فإن الجماهير الفلبينية الغفيرة حضرت وشجعت حتى النهاية وخلقت أجواءً رائعة.

وخسر بني ياس «المستضيف» على يد فريق شانفيل اللبناني 90-65، في لقاء حمل طابع الخبرة والمتعة والإثارة، إذ مالت الكفة في آخر المطاف للفريق اللبناني العريق، وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً.

يذكر أن البطولة افتتحت، أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ورؤساء الأندية المشاركة، وجرى في مراسم الافتتاح عزف النشيد الوطني بوساطة الفرقة الموسيقية العسكرية، كما أقيمت خيمة تراثية لتعريف الفرق المشاركة من خارج الدولة بعادات وتقاليد الإمارات.