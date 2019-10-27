الجزيرة ينشد نقاط كلباء لتشديد الخناق على ثلاثي القمة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ستكون الفرصة مواتية أمام الجزيرة لتشديد الخناق على فرق الصدارة، حينما يستقبل اتحاد كلباء عند التاسعة من مساء اليوم، في ختام منافسات المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وخدمت نتائج تلك الجولة الجزيرة، لإحياء آماله في المنافسة بعد بداية غير جيدة في الأسابيع الأولى قبل أن يسند القيادة الفنية إلى المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، الذي استطاع أن يُعيد «فخر أبوظبي» إلى الواجهة مجدداً ويحقق انتصاراً مستحقاً في الجولة الماضية على حساب خورفكان الذي فاز عليه 3-1.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد سبع نقاط خلف الشارقة «13 نقطة»، والعين «12 نقطة»، وشباب الأهلي «10 نقاط»، وما يجعل الجزيرة يخوض مباراة اليوم بمعنويات عالية، هو سقوط الشارقة في فخ التعادل أمام حتا 2-2، وخسارة شباب الأهلي من النصر، والفوز سيفتح الطريق أمامه لانتزاع المركز الثالث، وتقليص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط.

في حين يقبع اتحاد كلباء في المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط فقط.

ويسعى الجزيرة لتقديم أداء يمحو الصورة الباهتة التي كان عليها في لقاء الإسماعيلي المصري في البطولة العربية وخسارته بهدفين دون رد.

وما يعزز من قوة أصحاب الأرض عودة نجميه عموري وعلي مبخوت للمشاركة، بعدما غابا عن لقاء الإسماعيلي، فيما لم يتحدد موقف المغربي، مراد باتنا من المشاركة في اللقاء.

وتعهد مارسيل كايزر، بأداء قوي لفريقه في مباراة اتحاد كلباء، على الرغم مما وصفه بقوة المنافس.

في المقابل، فإن فريق اتحاد كلباء يدخل المواجهة وهو منتشٍ من الفوز الأول الذي حققه في الجولة الماضية على حساب الفجيرة، والدفعة المعنوية الهائلة التي حققها الفريق تحت قيادة مدربه خورخي داسيلفا، الذي أعاد الانضباط الفني للاعبيه، واستفاد من خطورة نجومه خصوصاً في خط الهجوم.

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