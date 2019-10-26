طبيب ينصح مشجعاً لكلباء بالابتعاد عن المدرجات

المصدر: محمد فاضل - دبي

نصح أحد الأطباء، مشجع اتحاد كلباء، علي البلوشي، بالابتعاد عن المدرجات خلال المباريات الرسمية لفريقه بشكل مؤقت أو كل المباريات بشكل عام بما فيها لقاءات المنتخب الوطني، وذلك إلى أن يتعافى من نوبات الإغماء التي تعرض لها في أوقات سابقة، بسبب عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته خلال حضوره إلى المدرجات.

ويتأثر علي البلوشي بشدة بسبب خسارة فريقه أو إضاعته للأهداف السهلة.

وقال علي البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «طلب مني الطبيب في أكثر من زيارة تأجيل الذهاب إلى المدرجات والمتابعة من خلال التلفزيون»، وتابع: «كما طلب مني الطبيب ألا أكون بمفردي عند الذهاب إلى المدرجات مستقبلاً، وحتى أثناء المتابعة عبر التلفزيون، وذلك لتفادي الحالات الطارئة».

وأضاف: «الموضوع خارج عن إرادتي، فبسبب عشقي للمنتخب الوطني عندما يخوض مبارياته الرسمية أو اتحاد كلباء، لا أتمالك نفسي أثناء متابعة المباريات». وأضاف: «بسبب هذا لن أتمكن من مشاهدة مباراة اتحاد كلباء أمام الجزيرة غداً، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي».

وتابع: «أعاني مرض السكري، وقال لي الطبيب إن هذا يؤدي إلى زيادة مفرطة في نسبة السكر بالدم أو انخفاض حاد أثناء الانفعال». وأكمل: «تزداد هذه الحالة أثناء التشجيع الحماسي في المدرجات، وغالباً في آخر ربع ساعة من المباراة، عندما تكون نتائج النمور غير مستقرة». وتمنّى علي أن يتحسن وضعه الصحي ليتمتع بمشاهدة المباريات، وقدّم شكره لإدارة شركة اتحاد كلباء لوقوفها معه في الأوقات الصعبة وتوفير كل ظروف السلامة له، فضلاً عن متابعة صحته في الحالات السابقة.

- عانى نوبات

إغماء في فترات

سابقة، بسبب

عدم قدرته

على التحكم

في انفعالاته أثناء

التشجيع.