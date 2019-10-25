نجوم السنوكر والبلياردو أبطال كأس العرب للتفوق العام

المصدر: جوني جبور - دبي

فاز منتخبا البلياردو والسنوكر بكأس التفوق العام في البطولة العربية المجمعة، التي أسدل عنها الستار، أمس، في مصر بمدينة شرم الشيخ، بعد أن نجح لاعبو المنتخب في رفع رصيدهم إلى 10 ميداليات ملوّنة، منها خمس ذهبيات، أربع منها عبر لاعبي السنوكر، والخامسة في البلياردو، مقابل ميدالية فضية وأربع برونزيات.

وأسهم فوز الثنائي خالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي بذهبية منافسات الزوجي، في تصدر الإمارات لمنافسات السنوكر والحصول على كأس التفوق العام، بعد فك الارتباط مع المنتخب المصري صاحب الضيافة.

ووفق ما أعلن اتحاد اللعبة فقد جاءت الميداليات الذهبية الأخرى بفوز نجم المنتخب الوطني للسنوكر محمد شهاب بذهبية فردي الماسترز، قبل أن يكمل شهاب مشواره بحصد ذهبية الكرات الست، وأتبعها برفقة زميله محمد الجوكر بذهبية زوجي السنوكر، قبل أن يكمل الثنائي خالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي إنجازات السنوكر بحصد المركز الأول في مسابقات فرق الرجال للماسترز، وليتولى صلاح الريماوي وصلاح العوضي وعماد مبارك وعبدالله جمعة الفوز بالذهبية الخامسة التي جاءت ضمن منافسات بلياردو الكرات الثماني.

وتواصلت إنجازات لاعبي الدولة بنيل فضية منافسات فرق الماسترز للسنوكر، وذلك عبر الثنائي سيف الكتبي وعيسى السيد، فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربع، مناصفةً بين منتخبي السنوكر والبلياردو، بداية من فوز عيسى السيد ببرونزية فردي الماسترز، والثنائي خالد الكمال وعبدالرحمن الشامسي بحصد ميداليتهما في منافسات فرق الرجال، قبل أن يحل صلاح الريماوي بالمركز الثالث في منافسات فردي بلياردو الكرات الثماني، وتتويج الزوجي صلاح الريماوي وصلاح العوضي ببرونزية زوجي بلياردو الكرات التسع.