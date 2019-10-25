منتخب الناشئين يُدشن معسكره الداخلي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004، أمس، تجمعه الداخلي بدبي، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كآس آسيا للناشئين، المقررة في البحرين 2020.

واستدعى المدرب الوطني ماجد الزعابي، 24 لاعباً لهذا التجمع الذي سيستمر حتى يوم السبت المقبل، هم: عبدالعزيز محمد، عمر المطروشي (اتحاد كلباء)، مطر الحوسني (بني ياس)، أحمد المرزوقي، علي المعمري، محمد خالد، منصور الخميري (الجزيرة)، مطر زعل، نواف جاسم، علي طاهر (الشارقة)، أحمد البلوشي، يوسف البلوشي، (شباب الأهلي)، عبدالعزيز أحمد (عجمان)، أحمد الظاهري ، خالد الحساني (العين)، خالد الشاعر، سعود المحرزي (الفجيرة)، خليفة المرزوقي، راشد خالد، عبدالرحمن الحوسني، عبدالله أحمد، محمد السناني (الوحدة)، سعود المري، عبدالله الأستاذ (الوصل).

ويؤدي أبيض الناشئين سلسلة تدريباته في ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي.