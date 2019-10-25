«الإمارات اليوم» يُبطل مفعول تسديدات سبيت خاطر.. ويهزم «دبي الرياضية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز فريق صحيفة «الإمارات اليوم» على نظيره قناة دبي الرياضية بنتيجة 4-3 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة مؤسسة دبي للإعلام لكرة القدم، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2019، بمشاركة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمّت الأولى: (البيان ومركز الأخبار وتوصيل وقناة دبي)، وجمعت الثانية: (دبي الرياضية، والإمارات اليوم، وسما دبي، ومسار).

وشهدت مباراة «الإمارات اليوم» و«دبي الرياضية» حضور نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، راشد أميري، ومشاركة الزميل الإعلامي في «دبي الرياضية» أحمد جوكه، إلى جانب نخبة من نجوم المنتخب الوطني الدوليين السابقين عبدالرحمن محمد، وسبيت خاطر.

وأحرز أهداف «الإمارات اليوم» محمد الحتو (هدفان) وأحمد الشافعي ومحمد أبوإسماعيل، ولفريق «دبي الرياضية» النجم سبيت خاطر وعصام الخامر وعبدالله وادي.

وتعرض حارس مرمى «الإمارات اليوم» سيد مصطفى لإصابة استدعت مغادرته للملعب إثر تسديدة قوية من سبيت خاطر، ولكن الفريق أكمل المباراة حتى النهاية وحافظ على الفوز 4-3.

وفي المجموعة نفسها، تعادل فريقا «قناة دبي» و«مسار» 2-2. أما مباريات المجموعة الأولى، فأسفرت عن فوز فريق «البيان» على «مركز الأخبار» 2-1، و«قناة دبي» على «توصيل» 7-1. وتشرف على تنظيم المباريات اللجنة الرياضية في «دبي للإعلام» برئاسة مروان الحلو، ونائبه سالم السعدي، وخالد عطية، وصالح سلطان.