العين في مهمة فك «عقدة» ملعب الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يسعى فريق العين اليوم إلى وضع حد لسجله غير الجيد على استاد الفجيرة، حين يواجه صاحب الأرض والجمهور في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الساعة 18:15. وسبق لفريق العين أن خسر على هذا الملعب نفسه في العام 2015 بنتيجة 1-صفر، وخسر أيضاً 3-2 في 2016، وتعادل عليه أيضاً 2-2 في الموسم الماضي.

والمثير أن الفوزين الوحيدين في رصيد الفجيرة هذا الموسم تحققا على ملعبه أيضاً، وكانا أمام الوحدة 1-صفر، وعلى خورفكان 2-1. ومن المتوقع أن تتعزز صفوف الفجيرة بنجمه البرازيلي غابريال بعد أن تماثل للشفاء، إلى جانب عودة البرازيلي جوناثان، والايفواري مارسال. في المقابل يعاني العين من غيابات بالجملة لثمانية لاعبين، هم: محمد جمال، ريان يسلم، خالد البلوشي، عبدالرحمن مزيان، محمد أحمد، محمد فايز، محمد خلفان، أحمد برمان.

واعتبر مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، في تصريحات صحافية، أن المباراة ستكون صعبة على فريقه، وقال إنهم مستعدون للتحدي ويعرفون الخصم جيداً، وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد بالنظر إلى خطورة لاعبي العين. ولدى العين تسع نقاط في المركز الثالث، مقابل ست نقاط للفجيرة.

في المقابل قال نجم العين، التوغولي لابا كودجو، إن هدفهم واضح وهو الفوز فقط، مشيراً إلى أن استعداداتهم مضت بصورة جيدة. وتابع في المؤتمر الصحافي: ندرك جيداً ما المطلوب منا للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب الفريق المنافس، والمؤكد أننا نحترم طموحاته، غير أن هدفنا واضح ويكمن في الفوز للاستمرار في حصد النتائج القوية وإسعاد جماهيرنا.

- سبق لفريق العين أن خسر على ملعب الفجيرة

في 2015 بنتيجة 1-صفر، وفي 2016 بـ3-2،

وتعادل عليه أيضاً 2-2 في الموسم الماضي.