«دبي البحري» يشارك في تنظيم كرنفال عجمان للألعاب المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، بتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية التي تشهدها شواطئ إمارة عجمان في الفترة المقبلة، والتي تشمل ثلاث بطولات جديدة في رياضة الدراجات المائية، تشمل سباق الدراغ ريس، والألواح الطائرة، وماراثون كواترو. وتشارك إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الفعاليات التي تتضمن، اعتباراً من الغد، سباق دراج ريس، الدراجات المائية، المسابقة المستحدثة في روزنامة نشطة الموسم الرياضي البحري 2019-2020، التي تستقطب نخبة من أبرز المتسابقين في الدراجات المائية، وتقام في الواجهة البحرية بمشروع «الزوراء - مارينا 1».

وسيشرف فريق العمل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم منافسات بطولة عجمان للألواح المائية الطائرة «فلاي بورد»، التي ستقام في مرسى عجمان.

كما يستعد فريق عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق ماراثون كواترو للدراجات المائية، الذي سيقام للعام الثاني على التوالي أمام كورنيش عجمان في الأول من نوفمبر المقبل، ويجمع نخبة من محبي رياضة الدراجات المائية عشاق المغامرة والتحدي في كورس طويل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، إن مشاركة النادي في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية، بالتعاون مع التنمية السياحية في عجمان، تأتي من منطلق حرص النادي كمؤسسة رائدة في مجال الرياضات البحرية على نشر تلك الرياضات، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يدعو دائماً للتعاون مع كل الجهات إلى نشر مفهوم الرياضات البحرية من خلال تنظيم الفعاليات.