منتخب الشباب يطير إلى طشقند استعداداً لتصفيات آسيا 2019

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

غادرت صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم لإقامة معسكر خارجي هناك خلال الفترة من 23 إلى 30 الجاري استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً المقررة في إيران نوفمبر المقبل.

وضمت البعثة 24 لاعباً قام مدرب المنتخب باستدعائهم هم: حمدان عبدالرحمن خميس، راكان وليد صالح، مبارك أحمد الزحمي، محمد عبدالله الوافي، نواف سالم الحارثي، زايد سلطان الزعابي، أحمد محمود الحمادي، عبدالله أبوبكر (الجزيرة)، سلطان عادل الأميري، سيف عبيد الزعابي، ياسر حسن البلوشي (اتحاد كلباء)، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل، حمدان حميد أحمد، خليفة يوسف عتيق، محمد عيسى جاسم (شباب الأهلي دبي)، فهد بدر الباروت (الإمارات)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، عيسى خلفان الحراصي (العين)، حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة)، محمد عبدالرحمن المازمي (النصر)، شهاب أحمد لشكري، مبارك طارق مطر (الوصل)، عبدالله حمد المنهالي، راشد عبدالله مال الله (الوحدة).

وسيخوض أبيض الشباب مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان يوم 30 الجاري في تجربة تعتبر الأخيرة للمنتخب قبل خوض غمار التصفيات، بعد أن خاض عدداً من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، آخرها أمام منتخب ماليزيا في التجمع الأخير الذي أقيم في دبي، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي احتل فيها مركز الوصيف.