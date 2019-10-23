إلغاء مشاركة «كاراتيه الإمارات» في مونديال تشيلي بسبب الأوضاع الأمنية

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، أن إلغاء مشاركة المنتخب الوطني للناشئين والشباب تحت 21 عاماً، في بطولة العالم التي تنطلق اليوم في تشيلي وتستمر حتى 27 الجاري، يأتي بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العاصمة التشيلية سانتياغو بسبب الاحتجاجات.

وأكد الرزوقي في تصريحات صحافية: قرار إلغاء المشاركة وعودة بعثة المنتخب الوطني من تشيلي جاء بالتنسيق التام مع الجهات العليا المعنية، والحريصة على سلامة أفراد البعثة الإماراتية التي ضمت كلاً من الأمين العام لاتحاد الكاراتيه راشد آل علي رئيس البعثة، والإداري محمود السيد، والحكم جابر الزعابي، والمدربين محمد إبراهيم نادر ووحيد خواجة، واللاعبين يوسف محمد، وعبدالله عقيل، وعبدالعزيز حاتم، واللاعبات اليازية خالد، وسارة العامري، وفاطمة سالم.

وأشار الرزوقي إلى أن بعثة الإمارات كانت قد وصلت إلى العاصمة التشيلية سانتياغو بهدف المشاركة في النسخة الـ11 من بطولة العالم، إلا أن الأوضاع الأمنية وتصاعد حدة الاحتجاجات كان وراء اتخاذ الاتحاد فجر أمس، قرار العودة بالبعثة.

وقال الرزوقي: نشيد بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على اهتمامهم ومتابعتهم أوضاع أبناء الإمارات في دول العالم كافة، كما أتوجه بالشكر لكل أعضاء سفارة الدولة في تشيلي يتقدمهم السفير عبدالرزاق محمد هادي على الرعاية التامة، ووجودهم مع أفراد بعثة المنتخب وتوفير النواحي الأمنية والحراسة المرافقة للبعثة.

وعانت الكثير من المنتخبات المشاركة في الكأس العالمية، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي فرضت على الكثير منها البقاء في الفندق، وعدم خوض التدريبات بشكل طبيعي، حيث ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أول من أمس، أن الوفد المصري ظل ملازماً للفندق بعد أن طلبت منه اللجنة المنظمة عدم المغادرة مع وعد بتوفير صالة للتدريب في الفندق نفسه.

والأمر نفسه بالنسبة لعدد من المنتخبات الأخرى، كما لم يصدر أي شيء من الاتحاد الدولي بخصوص البطولة التي ستنطلق اليوم في ظل وضع أمني غير مشجع على المنافسات.

• البطولة مخصصة للناشئين والشباب، وبعثة الإمارات ضمت 6 لاعبين من الجنسين.