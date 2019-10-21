789 مشاركاً في سباق مجلس أبوظبي الرياضي للجري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصلت سباقات مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعية نجاحاتها وتفوقها على صعيد المشاركة الكبيرة والتفاعل المجتمعي بالأنشطة الرياضية، دعماً لنمط الحياة الصحية، والسعي الدائم لترسيخ الثقافة الرياضية عند مختلف أجيال المجتمع، وفقاً لرسالة وهدف المجلس الطموحة لجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، وتجسدت هذه النجاحات في سباق مجلس أبوظبي الرياضي للجري الذي أقيم في حديقة الحيوانات بالعين، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات العربية، أول من أمس، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى 789 متسابقاً ومتسابقة، ولثلاث مسافات رئيسة 2.5 كم، 5 كم، 10 كم. ويأتي السباق ضمن سلسلة السباقات الرياضية المجتمعية التي شهدت أيضاً اقبالاً كبيراً من المشاركين على التسجيل في ماراثون أدنوك أبوظبي، الحدث العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في السادس من ديسمبر المقبل، حيث وفرت اللجنة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي خلال السباق إمكانية التسجيل عبر الانترنت، كما وزعت القمصان والقبعات والمنشورات الخاصة بالترويج بالماراثون على كل المتسابقين في حديقة الحيوانات بالعين. وأسفرت نتائج سباق الـ2.5 كم عن فوز جاسمين بيتمان بالميدالية الذهبية، فيما فاز في فئة الرجال اليستر كنت، فيما أسفرت نتائج سباق الـ5 كم عن فوز اليكسا دارفويل بالميدالية الذهبية، فيما فاز في فئة الرجال عادل الحنيفي، وفي سباق الـ10 كم فازت سارة كيلي بالميدالية الذهبية، وفاز عن فئة الرجال بالميدالية الذهبية خليل السعيدي.وفي ختام السباق توج رئيس قسم الرياضة المجتمعية في إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، خالد القبيسي، الفائزين بجميع الفئات، كما قدم الميداليات التذكارية لجميع المشاركين من مختلف الجنسيات والاعمار، تقديراً لمشاركتهم وإثرائهم للفعاليات الرياضية، وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل باستمرار مع السباقات المجتمعية.