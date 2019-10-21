العنبري لم يتوقع فوز الشارقة التاريخي على الوصل

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه لم يتوقع الفوز على الوصل 5-1 في دوري الخليج العربي، واصفاً الوصل بأنه فريق كبير وقوي، مشيراً إلى أنهم كانوا حذرين من أن تستقبل شباك الفريق هدفاً في أول ربع ساعة للمباراة، حتى يحافظوا على شباكهم نظيفة، مشيراً إلى أن الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لهم. وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «المباراة لم تكن سهلة، لكننا نجحنا في التحكم في إيقاعها، وأهنئ اللاعبين على هذه النتيجة، وأتمنى التوفيق للوصل في المباريات المقبلة».

في المقابل، طالب جمهور وصلاوي برحيل إدارة النادي ومدرب الفريق الروماني أورنيت ريجيكامب، في أعقاب الخسارة التاريخية أمام الشارقة، وتجمهرت أعداد مقدرة من جمهور الوصل أمام استاد زعبيل عقب المباراة، وهي حزينة على الحال الذي وصل إليه فريقها، ورددت هتافات غاضبة، تحمِّل إدارة النادي واللاعبين والمدرب ريجيكامب مسؤولية ما وصل إليه حال فريق كرة القدم بالنادي، وطالبت بإجراء تغييرات فورية حتى يستعيد الفريق صورته ومكانته المعروفة وسط فرق الدوري. بدوره، قال مشرف فريق الوصل، حميد يوسف، إن الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث للوصل في أعقاب هذه النتائج السلبية، سواء كانت الإدارة أو اللاعبين أو المدرب، مؤكداً أن القرار بخصوص المدرب ريجيكامب بيد إدارة النادي. وقال حميد يوسف في تصريحات صحافية: «تحدثنا إلى لاعبي الوصل الذين أكدوا عقب المباراة أنهم يتحملون مسؤولية ما حدث، لكننا جميعاً سواء إدارة النادي أو المدرب واللاعبين نتحمل المسؤولية».

وقال مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب إنه بدأ مهمته في الفريق في ديسمبر من العام 2018 ولا يخشى الإقالة.