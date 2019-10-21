«السماوي» يحتج على التحكيم و«الفار» في لقاء شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أمس، بياناً صحافياً، احتجت من خلاله على وجود أخطاء تحكيمية رافقت مباراة «السماوي» أمام مضيفه شباب الأهلي، أول من أمس على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، والمنتهية بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

ويستند النادي في البيان الصحافي على «وجود أخطاء وقع فيها حكم المباراة سلطان محمد صالح، تتمثل في حالة الطرد الواضحة المستحقة على لاعب نادي شباب الأهلي محمد مرزوق في الدقيقة 33، لوجود اعتداء على وجه لاعب بني ياس سيل سامويل، إضافة إلى تأكيد كل الخبراء التحكيميين على وضوح الحالة التي كانت تستوجب ردة فعل من حكم المباراة، خصوصاً أن النتيجة كانت تشهد حالات تعادل بين الفريقين».

ويستفسر بني ياس في البيان أيضاً عن «جدوى وجود تقنية (الفار)، والدور الذي تقدمه في حالات سهلة وواضحة للجميع».