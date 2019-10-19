«المحامل الشراعية» تتوجه إلى جزيرة دلما تحضيراً لسباق النسخة الثالثة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ المحامل الشراعية في التوجه إلى جزيرة دلما اليوم استعداداً لمهرجان سباق دلما في نسخته الثالثة، الذي تم تحديد موعده الثلاثاء المقبل، بالاتفاق مع المركز الوطني للأرصاد. وتخضع المحامل المشاركة لفحص فني شامل، للتأكد من التزام الجميع بالمواصفات الفنية والقياسات الخاصة بفئة 60 قدماً.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن العدد النهائي للمشاركين في السباق بعد إغلاق باب التسجيل، حيث وصل العدد إلى 119 محملاً شراعياً، بمجموع بحارة يقترب من 3000 بحار. وفي جانب آخر، افتتحت أول من أمس فعاليات القرية التراثية لمهرجان سباق دلما الثالث، على شاطئ البحر بجزيرة دلما، والتي تمتد أنشطتها وفعالياتها إلى 23 الجاري، وتفتح بشكل يومي لأكثر من 12 ساعة.

وشهد الافتتاح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وأحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وقام الحضور بجولة تفقدية لفعاليات وأنشطة القرية بحلتها الجديدة، بعد أن تمت زيادة مساحتها لتصل إلى 12 ألفاً و500 متر مربع، وذلك في إطار سعيها لمشاركة أكبر عدد ممكن من الضيوف. وتحفل القرية بالعديد من الفعاليات التي تخدم جميع أفراد العائلة وكذلك الشباب الرياضي.

وقررت اللجنة العليا المنظمة أيضاً رفع عدد السيارات التي تم تخصيصها للفائزين، من ثلاث لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى خمس لأصحاب المراكز الخمسة الأولى، إضافة إلى الجوائز المالية التي يحصل عليها صاحب كل مركز.

ويحصل البطل على 1.5 مليون درهم وسيارة، والوصيف على 1.1 مليون درهم وسيارة، والثالث على 900 ألف درهم وسيارة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المقررة للمشاركين في السباق 25 مليون درهم، وهي الجائزة الأعلى والأكبر في تاريخ السباقات البحرية على الإطلاق.

- رفع عدد السيارات المخصصة للفائزين

من 3 إلى 5 لأصحاب المراكز الخمسة الأولى.