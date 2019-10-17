150 درهماً رسوم تسجيل لاعب الكاراتيه المواطن والمقيم

المصدر: جوني جبور - دبي

أقرّ اتحاد الكاراتيه تعديلات جديدة على قائمته المالية، من أبرزها اعتماد رسم 150 درهماً لتسجيل لاعبي الأندية والمراكز الخاصة، لفئات اللاعب المواطن والمقيم، مع اعتماد رسم 300 درهم للمشاركة في البطولات.

وعمّم الاتحاد على المدارس الحكومية بعدم السماح لأي مدرب بمزاولة هذه المهنة دون الحصول على ترخيص من الاتحاد. وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، وحضره رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي اللواء ناصر الرزوقي، وبقية الأعضاء.

وقال رئيس اللجنة الفنية الأمين العام للاتحاد راشد آل علي، لـ«الإمارات اليوم»: «رغم هذه التعديلات على الرسوم لايزال اتحاد الكاراتيه أقل الاتحادات في الدولة على صعيد قيمة رسوم التسجيل، حيث تحددت بـ150 درهماً لتسجيل اللاعب بكل الفئات، و300 درهم لرسم مشاركة اللاعبين، في المسابقة الواحدة».

وأضاف: «تحديد 300 درهم رسماً للمشاركة يصب في مصلحة الأندية والمراكز كافة، خصوصاً أن اتحادات أخرى تفرض رسوماً عالية على مشاركة النادي بغض النظر عن قلة أو وفرة اللاعبين المشاركين».

وأضاف: «استحدث الاتحاد لجنة القيم والانضباط، خصوصاً أن هذه اللجنة كانت مدمجة سابقاً تحت مظلة اللجان الفنية، كما أقر وضع بنود وشروط فنية لبطولات الموسم واختبارات الأحزمة، بما فيها تحديد رسم اختبارات ارتقاء الأحزمة بدءاً من 250 درهماً، و1000 لاختبارات الحزام الأسود».

وتابع: «أفرز الاجتماع أيضاً دمج اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات لتصبح لجنة واحدة بمسماها الجديد اللجنة الفنية والمنتخبات، وتم اعتماد تشكيلها الجديد، كما تمت إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة إبراهيم النعيمي، واستحداث لجنة جديدة للتنظيم برئاسة أحمد ناصر الحرازي، وتقرر عقد اجتماع اللجان الفنية والمسابقات ولجنة الحكام والتنظيم بشكل دوري قبل بداية كل موسم، وتم تحديد لائحة الاختبارات ومتطلبات الترقية لأحزمة الكاراتيه للموسم الحالي، وصولاً لإقامة دورة خاصة (فاحص معتمد) لاعتماد المدربين، وإقامة دورة أخرى للمدربين والإداريين من أجل اعتمادهم للموسم الجديد».

واختتم: «تطرق الاجتماع أيضاً إلى البطولات الدولية والعالمية التي تستضيفها الدولة، بدايةً من بطولة الشارقة الدولية المفتوحة 2019، ودورة الألعاب العربية للسيدات في فبراير 2020، وجولة دبي للدوري العالمي للكاراتيه في الشهر ذاته، وانتهاءً بالحدث الأكبر باستضافة مونديال الكاراتيه في نوفمبر 2020».

الرسوم المالية الجديدة

المشاركة: 300 درهم.

اختبار الأحزمة:

250 درهماً.

اختبار الحزام الأسود:

1000 درهم.

- قام الاتحاد بدمج

«الفنية» و«المنتخبات»

في لجنة واحدة، وأعاد

تشكيل «المسابقات»،

واستحدث لجنة للتنظيم.