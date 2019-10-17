طموح المنتخب غير واضح.. واتحاد الكرة غائب

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رياضيون أن طموح المنتخب الوطني بخصوص المشاركة الحالية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 غير واضح؛ لأن اتحاد الكرة لم يحدد من البداية هدفه من هذه المشاركة، وهل يريد التأهل الى المونديال أم بناء منتخب قوي للمستقبل، خصوصاً في ظل وجود 90% من تشكيله الأبيض من اللاعبين صغار السن، لافتين إلى أن مدرب المنتخب الهولندي فان مارفيك دفع في مباراة تايلاند بتشكيلة ضمت وجوهاً شابة، ولم يلعب من اللاعبين أصحاب الخبرة سوى المهاجم علي مبخوت والحارس خالد عيسى، وعمر عبدالرحمن العائد من الإصابة، معتبرين أن المنتخب سيواجه مطبات وصعوبات في المرحلة الحاسمة من التصفيات النهائية في أعقاب الخسارة التي تعرض لها أول من أمس من مضيفه تايلاند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»: «يفترض ألا تكون هناك مبالغة في الزج باللاعبين الصغار، لدرجة أن يصبح غالبية المنتخب من اللاعبين الشباب مع وجود ثلاثة لاعبين فقط من أصحاب الخبرة، لكن في المقابل فإن المنتخب قادر على استعادة توازنه في حال تمكن مارفيك من تدعيم المنتخب بلاعبين أصحاب خبرة وعودة اللاعبين المصابين، فضلاً عن معالجة الاخطاء التي صاحبت مباراة تايلاند خصوصاً على صعيد الاخطاء الدفاعية، وتباعد الخطوط، وعدم فاعلية لاعبي الارتكاز علي سالمين وأحمد برمان، ومساندتهما لخط الدفاع».

وتسببت الخسارة من تايلاند في تراجع المنتخب من المركز الأول في صدارة المجموعة الى المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب تايلاند الذي اعتلى صدارة المجموعة، في حين حل منتخب فيتنام في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، علماً بأن بطاقة التأهل الى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم يحصدها المنتخب المتصدر للمجموعة فقط في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في جميع المجموعات.

وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع رئيس الاتحاد أو الأمين العام للاتحاد، المتحدث الرسمي، للحصول على رد من جانب الاتحاد بخصوص هدف اتحاد الكرة من مشاركة المنتخب في هذه التصفيات، لكن لم يتسنّ الحصول على رد.

من جانبه، أكد أمين السر المساعد السابق في اتحاد الكرة عمران عبدالله، أنه «كان يجب من البداية أن يكون هناك تحديد لأهداف المنتخب من المشاركة في هذه التصفيات، بحيث تكون هناك رؤية واضحة بالنسبة للمنتخب، وهل نريد بناء منتخب جديد من خلال الزج بتشكيلة أغلبها لاعبون صغار السن ليست لديهم خبرة، أم التأهل للمونديال، وكان على لجنة المنتخبات الوطنية أن تجلس مع المدرب مارفيك وتضع معه خطة واضحة لتنفيذها»، لافتاً إلى أنه لا يلوم المدرب مارفيك، واصفاً إياه بأنه مدرب ممتاز لكن الأمور بيد اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات.

وقال عمران عبدالله: «يجب أن يكون هناك إحلال وتبديل في المنتخب، بشرط أن يتم ذلك بالتدرج».

وأكد عمران عبدالله أن المنتخب سيتجاوز هذه المرحلة من التصفيات لكن تبقى أمامه المرحلة المهمة والنهائية، وهي مرحلة الحسم التي تتطلب لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، لذلك يجب تحديد الاهداف بصورة واضحة جداً.

ورأى مدرب منتخب الشباب السابق علي إبراهيم أن هناك تناقضاً من قبل اتحاد الكرة، كونه لم يحدد من البداية هدفه من مشاركة المنتخب في هذه التصفيات حتى يعرف الشارع الرياضي حقيقة الأمور، مشيراً الى أن 90% من تشكيلة المنتخب تعد عناصر جديدة، معتبراً أنه على صعيد مباراة تايلاند فإن المنتخب كان في أغلب فترات المباراة دون المستوى، مشيراً إلى أن هناك ستة لاعبين منهم رباعي الدفاع ومحورا الارتكاز كانوا أغلب فترات المباراة خارج الخدمة، لافتاً إلى أنه من الطبيعي في حال كان هذا العدد الكبير من اللاعبين دون المستوى المطلوب فإن مستوى المنتخب سيكون دون الطموح.

وقال علي إبراهيم: «ليس هناك أهداف واضحة بالنسبة لاتحاد الكرة من المنتخب الحالي، وهناك عناصر من المنتخب السابق الذي شارك في كأس آسيا 2019 يمكن أن تقدم الإضافة المطلوبة مع المنتخب الحالي»، متسائلاً عما إذا كانت المجموعة الحالية في المنتخب هي إفرازات ثلاث جولات في دوري الخليج العربي، مؤكداً: «مع احترامي لكل اللاعبين إلا أنهم لم يكونوا في كامل الجاهزية المطلوبة»، لافتاً إلى احتمال وجود عناصر أفضل في الدوري.

وأضاف علي إبراهيم «لم نر تصريحاً واضحاً من مسؤولي اتحاد الكرة في أنه يريد بناء منتخب جديد أو التأهل الى كأس العالم، وإذا كان اتحاد الكرة قادراً على بناء منتخب جديد وفي الوقت نفسه يتأهل إلى كأس العالم فلماذا لم يعلن ذلك؟ لكنه لا يعرف ماذا يريد».

وأضاف: «بالنسبة للدفاع فقد كانت هناك أخطاء فردية كثيرة في مباراة تايلاند، كما أن لاعبي الارتكاز علي سالمين وأحمد برمان لم يساعدا ظهيري المنتخب في عملية التغطية بالشكل المطلوب، خصوصاً في حالة التأخر، وبالنسبة للاعبين إبراهيم وعلي صالح فلم يكونا بالمستوى المطلوب».

وشدد على أن المنتخب ذهب الى تايلاند ولم يكن لديه هدف واضح هل هو ذاهب للفوز أم كان يريد التعادل، وتابع: «هناك أخطاء فردية تسببت في خسارة المنتخب، فالهدف الأول جاء من خطأ في عمق الدفاع، والثاني من خطأ في الطرف الايمن نظراً للتغطية السيئة».

بدوره، حدد مدرب الوصل السابق حسن محمد بولو الأخطاء التي وقع فيها المنتخب خلال مباراة تايلاند، مشيراً إلى أن أبرزها تمثل إلى جانب أن أغلب اللاعبين الموجودين في التشكيلة ليست لديهم الخبرة الكافية، في تباعد الخطوط وضياع خط الوسط بشكل كامل، ما أتاح الفرصة للمنتخب التايلاندي للاستحواذ على منتصف الملعب، معتبراً أن المنتخب واجه مشكلة في عملية استخلاص الكرة، ما أعطى المنافس ثقة أكبر من ناحية الأفضلية والسيطرة على مجريات اللعب.

وبشأن غياب الهداف علي مبخوت عن تسجيل الأهداف في هذه المباراة على الرغم من تسجيله خمسة أهداف في مباراتين، منها هدفان في مرمى ماليزيا وثلاثة في مرمى إندونيسيا، أكد حسن بولو أن «تباعد الخطوط لا يساعد المهاجم في الحصول على الكرات، ويجب ألا نلوم مبخوت، لأن الأدوات المتاحة خلال المباراة لم تساعده، خاصة أن تشيكلة المنتخب من العناصر الشابة الذين يفتقدون الخبرة، وكان يجب على المدرب مارفيك الاستعانة بلاعبين أصحاب خبرة مثل وليد عباس».

وشدد حسن بولو على أنه من المهم جداً للمنتخب الفوز في المباريات التي تقام على ملعبه في حال أراد التأهل، مؤكداً على أهمية أن تكون التشكيلة التي يختارها مارفيك متجانسة بين اللاعبين الكبار والصغار.

بدوره، أكد مدرب فريق الرديف بنادي الشارقة، مدرب المنتخب الأولمبي السابق عبدالمجيد النمر، أن المنتخب تعرض لخسارة كبيرة أمام تايلاند، معتبراً أنه كان يجب عليه الخروج بالتعادل على أقل تقدير حتى يحافظ الأبيض على صدارته للمجموعة، لافتاً إلى أنه كانت هناك مبالغة في إشراك اللاعبين الصغار.

وأضاف عبدالمجيد النمر: «كان يجب الزج بلاعبين صغار مع مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة وليس الزج بلاعبين كلهم من الشباب، لدرجة أنني شعرت بأن المنتخب الأولمبي هو الذي يلعب هذه المباراة».

مسفر: الأبيض يعاني مشكلة في المنظومة الدفاعية

أكد مدرب المنتخب الوطني السابق الدكتور عبدالله مسفر، أن أبرز الأخطاء التي صاحبت أداء المنتخب أمام تايلاند كانت في المنظومة الدفاعية وبعض الأخطاء الفردية، مشيراً إلى أن المنتخب في حال أراد التأهل للمونديال فعليه أن يتفوق على هذه المنتخبات، مشيراً إلى أن المنتخب لديه القدرة على العودة في حال تم تصحيح الأخطاء، معتبراً أن الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام تايلاند يمكن تعويضها في المباراة المقبلة أمام فيتنام.

وأضاف مسفر: «على الرغم من أن المنتخب لم يهاجم كثيراً خلال المباراة، فإنه عندما بدأ يهاجم تسبب في خلق مشكلة للمنتخب التايلاندي، وفي تقديري أن المنتخب تأخر كثيراً في عملية إجراء التغييرات خلال المباراة».