فريق أبوظبي إلى الصين للمشاركة في مونديال الفورمولا1

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

غادرت مساء أمس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة شيامن في الصين، للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تقام ابتداء من يوم بعد غدٍ وتستمر إلى الأحد المقبل. ويطمح الفريق إلى أن يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه أيضاً، ويتصدر الترتيب العام زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي برصيد 35 نقطة، فيما يحل زورق أمافاراتي 14 بقيادة السويدي جوناس اندرسون وصيفاً، ويحل ثالثاً زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي، فيما يأتي رابعاً زورق الفرنسي بيتر مورين برصيد 16 نقطة، وهو نفس رصيد النرويجية ميريت ستروموي، التي تملك 16 نقطة في المركز الخامس. من جهته، كشف رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، عن الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الفريق لهذه الجولة، خصوصاً أنها ستشهد إقامة سباقين معاً. وقال في تصريحات صحافية: «يخوض المتسابقون تجربة مرهقة خلال يومين، خصوصاً أن النزول للمياه سيكون على سبع فترات مختلفة، تتوزع بين تجارب حرة وسباقات السرعة والسباق الرئيس».