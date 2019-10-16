«بنك المشرق» راعياً لموسم «غولف الميدالية الوطنية الشهرية»

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن اتحاد الغولف عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع «بنك المشرق»، أول من أمس، يصبح من خلالها البنك الراعي الرسمي لبطولة «الميدالية الوطنية الشهرية» في موسمها الجديد 2019-2020، والتي ينظمها الاتحاد للعام الرابع على التوالي، وتنطلق نسختها الرابعة في 26 الجاري على ملاعب نادي ياس لينكس في أبوظبي، وتتضمن ست جولات تقام في خمس إمارات مختلفة.

وأعرب الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد مبارك الشامسي، عن سعادته بالشراكة الجديدة للاتحاد مع «بنك المشرق»، مؤكداً تطلعات الاتحاد لاستثمار هذه الشراكة بالصورة المثلى. وقال في تصريحات صحافية: «يتطلع اتحاد اللعبة إلى استثمار هذه الرعاية في تنمية المشاركات في هذه البطولة الهادفة إلى تطوير رياضة الغولف في الإمارات، بجانب تعزيز انتشار اللعبة».

موضحاً: «إبرام شركات مع علامات تجارية رائدة يصب في دعم استراتيجيات الاتحاد على صعيدي اكتشاف المواهب وتوفير الفرص التي تسمح بتطوير مستوى الأداء». وتعد بطولة «الميدالية الوطنية الشهرية» من البطولات الهادفة إلى زيادة انتشار لعبة الغولف، وتشجيع المواهب للانخراط تدريجياً في المسابقات الرسمية، بعد أن سجلت نسخة العام الماضي مشاركة بين 60 و80 لاعباً ولاعبة في كل جولة من جولاتها الست، ومن مختلف المراحل السنية، ولكلا الجنسين.