حظوظ منتخب الإمارات في التأهل الى كأس العالم 2022 في خطر

المصدر: منصور السندي - دبي

باتت حظوظ المنتخب الوطني لكرة القدم في التأهل الى كأس العالم 2022 في خطر في أعقاب الخسارة التي تعرض لها اليوم الثلاثاء أمام مضيفه منتخب تايلاند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2002 وكأس آسيا 2023، وخسر المنتخب بذلك ثلاث نقاط مهمة كان يمكن أن تعزز من حظوظه في التأهل عن جدارة الى الدور المقبل في هذه التصفيات.

وأدت هذه الخسارة الى تراجع المنتخب من المركز الأول في صدارة المجموعة الى المركز الثالث برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب تايلاند الذي اعتلى صدارة المجموعة في حين حل منتخب فيتنام في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، علما أن بطاقة التأهل الى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم يحصدها المنتخب المتصدر للمجموعة فقط في كل مجموعة من المجموعات الثماني الى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في كل مجموعة.

وتعرض المنتخب الى خسارة مفاجئة غير متوقعة بعد أن قدم أداء مميزا جدا في في مباراته السابقة أمام منتخب في الجولة الثانية التي أقيمت الخميس الماضي وفاز فيها المنتخب بخمسة أهداف نظيفة وتصدر المجموعة وقبله كان قد فاز خارج أرضه على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف لكنه ظهر اليوم أمام تايلاند بأداء متواضع وبتشكيلة مفاجئة اشتملت على عناصر غير أساسية في المنتخب سابقا ولم يلعب من المخضرين أساسيا سوى المهاجم علي مبخوت والحارس خالد عيسى وتم الدفع بصانع الألعاب عمر عبد الرحمن أساسيا من البداية لأول مرة بعد الإصابة.

وتلقت شباك المنتخب أمام تايلاند هدفين، الأول في الدقيقة 26 من تسديدة راسية للاعب تيراسيل دانغندا والثاني سجله اللاعب إكينت بانيا " 52"، فيما قلص المهاجم علي مبخوت الفارق بتسجيله هدف المنتخب الوحيد في المباراة" 47".



