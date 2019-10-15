رجال المنتخب يقاتلون «الأفيال».. بهدف الصدارة

المصدر: العوضي النمر - بانكوك

يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المحافظة على صدارة المجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، عندما يواجه مضيفه التايلاندي الملقب بـ«أفيال الحرب»، عند الرابعة من عصر اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثالثة على ملعب تاماسات في بانكوك.

ويتربع الأبيض على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ينافسه تايلاند برصيد أربع نقاط، ويسعى المنتخب إلى مواصلة تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما كان قد هزم ماليزيا في كوالالمبور 2-1، وتغلب على إندونيسيا 5-1، لكن مباراة اليوم تختلف عن سابقتيها نظراً لتطور مستوى منتخب تايلاند، خلال الفترة الأخيرة، وهناك ثقة كبيرة بقدرة لاعبينا على خوض التحدي وتقديم أقصى جهد يعزز فرص الخروج بنتيجة إيجابية.

ويعتبر اللقاء ثالث مهمة رسمية للمنتخب خلال التصفيات، وللمدرب الهولندي فان مارفيك مع الأبيض، ويطمح المنتخب لمواصلة تحقيق الفوز، وتعويض نتيجة آخر لقاء بين الفريقين في كأس آسيا التي أقيمت بالإمارات مع بداية العام الجاري، وانتهت 1-1، ويهم جميع أفراد المنتخب إدخال السعادة إلى الجماهير، من خلال تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث مع تقديم أداء قوي، يتناسب والرغبة في المحافظة على صدارة المجموعة، لضمان التأهل للدور الثاني بالتصفيات.

من جهته، قال مدافع المنتخب الوطني، خليفة الحمادي، إن جميع لاعبي الفريق في حالة استعداد فني قوي ومعنوي عالٍ، والكل لديهم عزيمة قوية على تحقيق نتيجة إيجابية، تعزز موقفنا في الاحتفاظ بالصدارة.

وعن الفوز على إندونيسيا بالخمسة في المباراة الماضية، قال الحمادي: «لقد طوينا صفحة تلك المباراة تماماً، وأصبحت من الماضي، ونحن الآن أمام مباراة جديدة قوية، وكل تركيزنا منصب عليها، ونأمل أن نظهر خلالها بالمستوى المعهود، وأن نحقق نتيجة ترضي طموح جماهيرنا».

مارفيك: لا أخشى سوى الطقس

أكد مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، أن مباراة اليوم قوية وصعبة على الفريقين لرغبتهما في تحقيق الفوز، واعتلاء الصدارة، ما يزيد أهمية المباراة. وقال مارفيك، في مؤتمر صحافي، إنه درس المنتخب التايلاندي جيداً، من خلال أدائه في المباريات الماضية، من أجل التعامل معه خلال زمن المباراة.

وأشار إلى أنه يعتبر الفريق التايلاندي من أحسن المنتخبات الآسيوية، خلال الفترة الماضية، حيث تطور الفريق كثيراً، وظهر بمستوى طيب خلال منافسات كأس آسيا، التي أقيمت بالإمارات مطلع العام الجاري، وقال مدرب منتخبنا الوطني: إنني أعتبر الفريق التايلاندي من أفضل منتخبات القارة تطوراً، ولعل نتائجه في التصفيات الحالية تشير إلى ذلك.

وقال مارفيك إن منتخب تايلاند تطور أكثر من مدربه الحالي، ما يدعونا لحسن التعامل معه وزيادة التركيز، خصوصاً أن الفريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وأكد مارفيك أنه لا يخشى سوى حالة الطقس، خصوصاً مع سقوط أمطار غزيرة خلال المران الأخير أمس، ما ينذر بهطول مزيد من الأمطار، وأخشى - حال نزولها وقت المباراة - أن يكون لها تأثير سلبي في أرضية اللعب.

وأكد مارفيك حسن إعداد الأبيض لهذه المباراة، رغم ضيق الوقت بين مباراتي إندونيسيا وتايلاند، وقال نأمل أن يظهر لاعبونا بمستوى طيب، يعكس حسن استعدادهم للمباراة.

مدرب تايلاند: سنعمل على إيقاف القوة الهجومية للأبيض

يعتبر الياباني أكيرا أنيشيتو، مدرب منتخب تايلاند، أن «المباراة ستكون من الأقوى في التصفيات، لأن المنتخب الإماراتي كبير وعريق، ويضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين الكبار أصحاب البصمة المميزة في الكرة الآسيوية»، وقال: «نحن استعددنا تماماً للمباراة، من خلال تحليل الأداء الإماراتي بشكل جيد، وأستطيع القول بأننا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وكل ما أطلبه من لاعبينا هو زيادة التركيز في جميع تفاصيل المباراة، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بشكل جيد».

وأشاد مدرب منتخب تايلاند بلاعب منتخبنا علي مبخوت، وقال: «إنه لاعب مميز، مع فريق قوي، ولاشك في أن ظهوره بمستوى طيب خلال المباريات الأخيرة مع فريقه يعزز القوة الهجومية لمنتخب الإمارات، ما يجعلنا نعمل جهادين للحد من تلك الخطورة، وقد حذرت لاعبينا من خطورة هذا اللاعب، وعلينا الحذر منه».

مبخوت حديث الجماهير التايلاندية

لا حديث للجماهير التايلاندية سوى عن النجم علي مبخوت، الذي يتألق مع المنتخب خلال التصفيات، ونجاحه في تسجيل خمسة أهداف في المباريات الماضية، جعلته يعتلي صدارة هدافي التصفيات، وخلال المؤتمر الصحافي كان مبخوت حديث الإعلام التايلاندي.

الأبيض من الملعب إلى المطار

يتوجه المنتخب الوطني من ملعب تاماسات، عقب انتهاء مباراته أمام تايلاند، إلى مطار بانكوك الدولي مباشرة، من أجل العودة إلى البلاد، في رحلة تستغرق نحو ست ساعات، وسينضم اللاعبون إلى أنديتهم بعد الوصول، والاستعداد للمشاركة في الجولة الرابعة للدوري.

«فالودة» يقود الجماهير

يقود المشجع المعروف فهد المنصوري (فالودة) الجماهير في مدرجات تاماسات، لدعم وتشجيع الأبيض خلال المباراة، حيث وصل إلى بانكوك عدد من مشجعي الأبيض، من بينهم المشجع حريز المنهالي، فضلاً عن جماهير الجاليات العربية الموجودة هناك.