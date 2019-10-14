الملا ملك الاستعراض في مونديال الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصد البطل الإماراتي نجم فريق أبوظبي، راشد الملا، لقب المرحلتين الأولى والثانية من الجولة الثالثة لبطولة العالم للدراجات المائية، التي أقيمت في مدينة شينجدو الصينية، أول من أمس، في فئة الحركات الاستعراضية، ونجح بطل العالم للموسم الماضي، في تحقيق العلامة الكاملة مع الوصول إلى ثالثة محطات الموسم بالنقطة 150 في الترتيب العام للفئة، متجاوزا أقرب منافسيه، الإيطالي روبرتو مارياني، بفارق 18 نقطة، الذي حل وصيفا بـ132 نقطة، وتمكن الملا من تقديم الاستعراض الأمثل والأفضل في المرحلة الأولى، وتحقيق كل الحركات المطلوبة من المتسابق، واستمر في التفوق من خلال المرحلة الثانية والختامية، كي يعلن نفسه بطلاً وبقوة لجولة الصين، وأيضاً ليحسم المنافسة بشكل كبير جداً قبل نهاية الموسم بجولة كاملة، وفي البطولة نفسها أنهى نجم أبوظبي فئة جالس محترفين، المتسابق راشد الطاير، السباق في المركز السادس، كي يظل في المركز الثالث على مستوى الترتيب العام للبطولة برصيد 97 نقطة، في حين تمكن سلمان العوضي من الحلول بالمركز السادس في فئة واقف محترفين.