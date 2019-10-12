مبخوت: فوز المنتخب أهم عندي من الإنجازات الشخصية

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أكد مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي مبخوت أن فوز المنتخب يعد الأهم بالنسبة له ، مشيرا الى أن تحقيقه لأرقام وإنجازات شخصية يأتي في المرتبة الثانية من الأولويات، لافتا الى أن إلى أن كرة القدم لعبة جماعية والنتائج فيها تتحقق بجهد مشترك من كل اللاعبين، ، إذ يقوم كل فرد بدوره في الملعب، ويساعد فريقه على الانتصار.

وأعرب مبخوت عن سعادته بتسجيله الهدف رقم" 54" خلال مسيرته مع المنتخب، مرجعاً الفضل فيما حققه إلى تعاون زملائه في المنتخب، مشيداً بروح الفريق الواحد التي تسود أروقة المنتخب التي تعتبر كلمة السر فيما يتحقق من نتائج جيدة في الفترة الأخيرة.

وقال مبخوت للموقع الرسمي لاتحاد الكرة "الفوز العريض الذي حققه المنتخب على اندونيسيا ضمن الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 جاء نتاجاً لتضافر الجهود من كل الأطراف، مطالباً الجميع بمواصلة الالتفاف حول المنتخب حتى تتحق التطلعات المرسومة.

وأرسل مبخوت شكره لجماهير كرة القدم الإماراتية على مساندتها للمنتخب وتشجيعها للاعبين في أول مباراة لعبها على أرضه في هذه التصفيات أمام منتخب إندونيسيا، مثمناً الدعم غير المحدود لأنصار الأبيض والذي كان له أثر إيجابي على أداء اللاعبين، معرباً عن أمله في استمرار الوقفة الجماهيرية خلف المنتخب الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن واجب الجميع دعمه ومساندته في كل الاستحقاقات.

وتمنى هداف المنتخب أن تتواصل انتصارات منتخب الإمارات في المباريات المقبلة، معتبراً المواجهة التالية أمام تايلاند واحدة من أهم المحطات في مشوار التصفيات، ويجب أن يحقق فيها المنتخب نتيجة إيجابية، خاصة وأن المنافس يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، والتفوق عليه يمكن أن يضاعف حظوظ المنتخب في التأهل.