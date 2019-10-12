الحارس الثالث يقود كلباء إلى أول نقطة في الموسم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قاد حارس المرمى الثالث في فريق اتحاد كلباء، محمد حسين فرج، فريقه لتحقيق أول نقطة له في الموسم الحالي، بعد تعادله مع ضيفه خورفكان دون أهداف، أمس، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة كأس الخليج العربي، ليصبح رصيد خورفكان ثلاث نقاط.

وتصدى فرج لأكثر من خمس كرات كانت في طريقها للشباك في فرص هجومية محققة، وكانت أولى المحاولات من قبل محترف خورفكان البرازيلي بيسمارك، الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس محمد حسين فرج (2)، وعاد اللاعب نفسه وسدد كرة من وضعية أصعب نجح الحارس في التصدي لها مرة أخرى (20)، قبل أن يتصدى لكرة سددها محمد مال الله بعد مجهود فردي (27).

وغمز لاعب اتحاد كلباء، أحمد عامر، رأسية قوية مرت بجوار القائم (29)، وواصل حارس اتحاد كلباء تألقه، ونجح في إبعاد كرة قوية للبرازيلي بيسمارك وهو داخل منطقة الجزاء (36)، وأبعد كرة لبيسمارك أيضاً من ضربة حرة مباشرة (44)، كانت في طريقها إلى المرمى.

وطالب خورفكان بضربة جزاء (70)، بعد إعثار محمد مال الله في منطقة الجزاء، لكن الحكم عبدالله ناجي أشار إلى استمرار اللعب.

وكاد اتحاد كلباء أن يتقدم من كرة سددها عمر الخديم، تصدى لها حارس خورفكان منصور البلوشي (70)، وعاد الحارس المتميز محمد حسين فرج وتصدى لكرة هائلة سددها بيسمارك من ضربة حرة (77)، قبل أن يتعرض للإصابة فغادر الملعب بسببها.

- فرج حافظ على

شباكه في مباراة

كلباء وخورفكان.