مصفوت يهزم دبا الفجيرة ويؤجّل حسم بطاقة الصعود

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

واصل مصفوت نتائجه الإيجابية، وحقق فوزاً مهماً على دبا الفجيرة 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ليصبح رصيده سبع نقاط، ويؤجل تحديد صاحب البطاقة المؤهلة لدور الـ16 للمسابقة، بينما راوح دبا الفجيرة مكانه عند رصيده السابق (ثلاث نقاط).

وسجل لمصفوت حمد علي (75)، وحبيب يوسف هدفاً قاتلاً في الدقيقة (90+6)، بينما سجل هدف دبا الفجيرة البرازيلي كلاوديو لوسيانو (88).

وتعادل دبا الحصن مع العروبة 2-2، إلا أنه حافظ على الصدارة برصيد (سبع نقاط)، متفوقاً بعدد الأهداف المسجلة، حيث سجل أهداف العروبة البرازيلي تايلون نيكولاس (12، و33)، وسجل لدبا الحصن البرازيلي رفائيل سانتياغو (17)، والزمبابوي تافادزوا (59)، وتعادل التعاون مع الذيد 1-1.