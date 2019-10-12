قرار فني متسرع يبعد الزحمي من آسيوية الملاكمة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

خسر ملاكم المنتخب الوطني نواف الزحمي، مباراته أمام الأفغاني محمد كوهستيني بوزن 52 كلغم، وودّع منافسات بطولة آسيا للناشئين والناشئات بالملاكمة والمقامة في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويشارك فيها ملاكمون من 27 دولة.

وجاءت خسارة الزحمي بقرار فني متسرع من حكم المباراة في الجولة الأولى، رغم أن الملاكم نجح في مجاراة منافسه الأفغاني قبل أن يأتي القرار الفني باستبعاده، ما أثار استغراب المدير الفني محمد مصبح.

ويواصل ملاكمو الإمارات نزالاتهم اليوم في الأوزان المتوسطة والثقيلة.

وفي نزالات أخرى، فاز الأوزبكي بيكموزودوف على لاعب الصين تايبيه ليو لي جن بالنقاط في وزن 60 كيلوغراماً، بينما فاز الإيراني هاشيميناسا على الكوري الجنوبي كانغ توينغ بالنقاط أيضاً.