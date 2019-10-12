1900 بحار في سباق «مبرز» للمحامل الشراعية 60 قدماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ مياه الخليج العربي، ظهر اليوم، منافسات سباق «مبرّز» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، التي ينظمها نادي تراث الإمارات، مفتتحاً بها سباقاته البحرية للموسم 2019-2020.

ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات. ويجمع السباق أكثر من 90 محملاً تبحر باتجاه خط النهاية في مياه كاسر الأمواج أمام منصة التتويج في القرية التراثية التابعة للنادي، وهي تحمل على متنها نحو 1900 بحار ونوخذة من المواطنين على مستوى الدولة، يتنافسون على جوائز نقدية قيّمة تمَّ رصدها لأول 60 محملاً من المحامل الفائزة، على رأسها المحامل التي ستحرز المراكز الثلاثة الأولى.