مارفيك: مبخوت وعموري وخليل صنعوا الفارق بالمنتخب أمام إندونيسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي بيرت فان مارفيك أنه راض تماما عن المنتخب نظرا للمستوى الفني المتطور الذي قدمه في مباراته أمام منتخب إندونيسيا التي أقيمت أمس الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر وانتهت بفوز المنتخب بخمسة أهداف نظيفة، مشيرا الى أن المنتخب كان منظما جدا من الناحية الدفاعية، لافتا الى أنه بجانب علي مبخوت فإن كلا من المهاجم أحمد خليل وصانع الألعاب عمر عبد الرحمن صنعا الفارق في المنتخب بدخولهما في الشوط الثاني، مشيرا الى أن المنتخب كان مسيطرا على الملعب طوال الـ 90 دقيقة.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد المباراة بقاعة المؤتمرات الصحافية بنادي النصر في دبي، جميع اللاعبين نفذوا المهام التي طلبتها منهم خلال المباراة وبالنسبة لي فإنني سعيد جدا بالمستوى الذي قدمه مبخوت وكذلك سعيد باداء جميع اللاعبين".

وتابع مارفيك" لاعبو المنتخب كانوا منضبطين جدا في الملعب ليس فقط من ناحية الأداء التكتيكي وانما تجاه الحكم، إذ لم نحصل على أي بطاقة صفراء".

وشدد مارفيك على أنه بغض النظر عن ظروف كل مباراة الا أنه يجب عليهم التعود على اللعب بمستوى عال.

وأشار مدرب المنتخب الى أن مباراة المنتخب أمام تايلاند الثلاثاء المقبل ستكون مختلفة وأن المنتخب بدأ منذ الآن في الإعداد لها.

وأكمل مارفيك" المنتخب مليء بالشباب، إذ إن 50% من لاعبي المنتخب عناصر جديدة".

وأكد مارفيك أنه كان بإمكان المنتخب أن يسجل خمسة أو ستة إهداف في الشوط الثاني.