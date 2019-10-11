«المسعود للسيارات» ترعى مهرجان دلما للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن توقيع اتفاقية مع المسعود للسيارات لرعاية مهرجان سباق دلما الثالث للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 17 إلى 26 من أكتوبر الجاري بجزيرة دلما التاريخية، بمجموع جوائز 25 مليون درهم، في إطار النهج الوطني للمؤسسات وكل الجهات التي تحرص على تقديم الدعم والرعاية لرياضة الآباء والأجداد ولنهضة التراث البحري.

وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أحمد ثاني مرشد الرميثي، وعضو مجلس إدارة مجموعة المسعود طارق المسعود.